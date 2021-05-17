Для контроля качества обедов школам требуются комиссии по питанию

Врач Елена Кац (слева) на встрече в школе № 1512. Фото: Павел ЧЕРНЫШОВ

14 мая муниципальный депутат района Вешняки, главный врач детской поликлиники № 7 Елена Кац встретилась с родителями учеников московской школы № 1512. Поводом для разговора стало качество школьного питания. Родителей не устраивает ограниченный ассортимент блюд, скудная информация о них и невозможность проверить качество питания в стенах школ. Елена Кац предложила подготовить и предоставить руководству Москвы документ, который позволит создать в школах комиссии по питанию из числа родителей для контроля качества продуктов.

УЧЕСТЬ ПСИХОЛОГИЮ

…Двор школы. Родители обступили Елену Кац.

- Мне кажется, что раньше питание было более разнообразным. И повкуснее. Причем это касается не только основных блюд, - призналась мама восьмиклассника Ольга Кудинова. - Детям всегда нравятся какие-то пиццы, булочки и соки, которые можно дополнительно приобрести в буфете. Так вот в последнее время их ассортимент стал намного скуднее, и подростки, конечно, обращают на это внимание.

Муниципальный депутат заметила, что дети должны иметь выбор. Потому что когда мы предлагаем на завтрак только кашу овсянку, то автоматом слышим протест. Особенно если речь о подростках. И, соответственно, дети остаются голодными либо забивают аппетит сладостями и пирожками, что не является здоровым питанием. По мнению Елены Кац, важно вырастить гармонично развитую личность, поэтому такие психологические моменты при организации школьного питания необходимо учитывать.

- К сожалению, мы также не можем выявить качество продуктов, - заметила Марина Каткова. - В последнее время в школу без пропуска не придешь. Если только совместишь: идешь, скажем, на репетицию, заодно и в столовую.

УСПОКОИТЬ РОДИТЕЛЬСКУЮ ДУШУ

Такая проблема на самом деле существует. Доступ посторонних людей в школы Москвы ограничен в связи с эпидемиологической обстановкой в городе. Но Елена Кац считает, что родительской общественности или управляющему совету, который существует при каждой школе, имеет смысл создать комиссию по питанию, которая временами будет проверять качество поступающих в школу продуктов. Больше того, иметь возможность обратиться к поставщику и проверить сертификаты качества продуктов, которые он использует. И, может быть, посмотреть производство. Ведь мы все знаем, что сейчас производители привозят в школы готовые блюда. А из чего их делают, в каких условиях, кто готовит, какая технология производства используется? Да, часть ответов есть в сопроводительных документах. Но, чтобы родительская душа была спокойна, конечно же, все лучше увидеть своими глазами.

- А управляющий совет потом доносит увиденное до всех родителей. Хорошая идея, - согласились участники встречи.

Муниципальный депутат предположила, что возможна и недобросовестность поставщиков продуктов в отдельных случаях. Именно для этого родители через управляющий совет должны иметь право рекомендовать школе заменить поставщика.

- Это очень важные вопросы, - резюмировала Елена Кац. - Дети проводят очень много времени в школах. Важно, чтобы питание в общеобразовательных учреждениях было качественным. Я систематизирую вопросы, в ближайшее время еще раз встретимся и направим наше предложение руководству Москвы.