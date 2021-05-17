Любая российская семья должна иметь возможность отправить детей на отдых

Тимофей Баженов. Фото: Максим МАНЮРОВ

«Лет 30 - 40 назад наше детство проходило в уникальной среде, - напомнил телеведущий. - Мы все с нетерпением ждали лета, чтобы отправиться в пионерский лагерь. Там мы развивали свое физическое здоровье, заводили крепкую дружбу на долгие годы, получали полезные навыки. Это сыграло большую роль в нашем формирование как здоровых личностей».

Тогда в стране работало сорок тысяч детских загородных лагерей. В них отдыхали по девять миллионов ребят в год. При этом профсоюзная путевка стоила 12 - 13 рублей при средней зарплате в 120. Ни в одном другом государстве мира массовый детский отдых не был так доступен, как у нас в стране. В каждом лагере были кружки для творчества. Устраивались поединки между командами КВН. Детям показывали качественное кино. Проводились танцевальные вечера. Ребята постоянно общались друг с другом и занимались спортом.

В противоположность ребятам из 70 - 80-х годов современная молодежь все больше сторонится сверстников. Очень много времени посвящает компьютерным играм и просмотру сомнительных сетевых ресурсов. Из-за постоянной занятости родителей в летний период они не получают должного внимания, замыкаясь в себе.

Детский отдых стал менее доступным для многих российских семей. При средней официальной зарплате в 40 тысяч рублей минимальная стоимость путевки составляет никак уж не меньше 20 - 30 тысяч, а в хороший лагерь - сто и более тысяч рублей.

Тимофей Баженов убежден, что государство должно сделать так, чтобы любая российская семья могла отправить детей летом на отдых в загородный лагерь. Это может быть, например, в виде денежной компенсации полной стоимости путевки или ее части, если расходы семьи на отдых ребенка превышают десять процентов заработка одного родителя в месяц.

«Считаю, что возобновление санаторных или спортивных лагерей, таких как были в советское время, и их доступность любой семье сыграет огромную роль в формировании здорового поколения россиян, в чем наше государство должно быть заинтересовано. Дети будут развиваться и отдыхать на свежем воздухе, родители будут спокойны, что их ребенок под присмотром опытных людей», - подытожил тележурналист.