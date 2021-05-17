Вместо пеленки завернули в халат

Старшая медицинская сестра консультативно-диагностического центра Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Светлана Войнова. Фото: ДЗМ

12 мая в Государственном Кремлевском дворце мэр столицы Сергей

Собянин поздравил московских медиков с Международным днем медицинской сестры. По сути дела, медсестра - «вторые руки и глаза» врача, специалист, на плечах которого лежит строгое выполнение всех назначений. Профессия требует высокой квалификации, человеческой теплоты и огромной самоотдачи. Сергей Собянин вручил благодарность шести медицинским сестрам, в том числе и старшей медицинской сестре консультативно-диагностического центра Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Светлане Войновой.

«ЛЕЧИЛА» ВСЕХ - ОТ КУКОЛ ДО РОДИТЕЛЕЙ»

- Мама рассказывала, когда я родилась, врач меня завернул в белый халат. Может быть, это и дало свое начало, - смеется Светлана Александровна. - Медицина меня привлекала с самого рождения. Когда дома кто-то заболевал, пыталась «вылечить». Всех - от кукол до родителей. Медицинской сестрой я работаю вот уже больше 30 лет.

- В последнее время руководство Москвы вкладывает немалые деньги в развитие технологий в больницах и поликлиниках города. Это отразилось на вашей работе?

- Очень сильно облегчила работу среднего медицинского персонала электронная документация. Работа медсестры стала менее трудоемкой. Система ЕМИАС

позволяет управлять информацией о пациентах, в нее внедрены электронные медицинские карты, возможность отмечать сделанные назначения, вносить данные по осмотру пациента. Не секрет, что почерки у всех людей разные, у многих врачей - очень заковыристые, что тоже создавало проблемы. Теперь их нет.

- Есть ли возможность повышать квалификацию?

- Да, конечно. У нас в больнице постоянно проводят тренинги для медицинского персонала.

В пандемию стало понятно, что дистанционное обучение очень удобно. У среднего медперсонала появилась возможность проходить интерактивные онлайн-курсы. Полученные знания оцениваются при помощи тестов.

ЗНАНИЯ И МИЛОСЕРДИЕ

- Как изменилась работа медицинских сестер в условиях пандемии?

- Вначале была неизвестность, которая на самом деле очень пугала: с чем столкнулись, с каким заболеванием, как с ним бороться? Информации было мало. Не обошлось без определенных сложностей: специальная одежда, очки, три пары перчаток, костюмы. В такой экипировке работать было непросто. Но выбора не было. Мы привыкли и спустя какое-то время перестали замечать неудобства. Как оказалось, в трудной ситуации коллектив стал более сплоченным, друг другу помогаем всегда - и словом, и делом. Думаю, именно это и помогло справиться с пандемией.

- Есть ли какой-то случай из вашей практики, который запомнился?

- Самые сильные впечатления из первых лет работы. Я начинала медицинской сестрой в детской реанимации. Бывали сложные ситуации, когда безнадежные дети лежали. Медики как ангелы-хранители возвращали их к жизни. Но какой-то конкретный случай не выберу.

- Какими качествами должна обладать хорошая медицинская сестра?

- Знаниями и милосердием. Не зря же нас, медсестер, раньше называли сестрами милосердия.

- Во время награждения Сергей Собянин сообщил о необходимости учреждения статуса «Московской медсестры». Вы бы хотели им обладать?

- У нас есть статус «Московский врач», а теперь появится статус «Московская медсестра». Думаю, каждая медсестра захочет им обладать. Это возможность вырасти профессионально для себя и поддержать престиж лечебного учреждения, в котором работаешь.