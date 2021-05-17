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Общество17 мая 2021 1:00

Российский ученый Мажуга назвал пять способов улучшить экологию в больших городах

Эти решения касаются прежде всего автопроизводителей
Елена НАЗАРОВА
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Александр Мажуга. Фото: Даниил ГОЛОВКИН

Александр Мажуга. Фото: Даниил ГОЛОВКИН

Выхлопные газы от бензиновых автомобилей составляют 90 процентов загрязнения окружающей среды. Об этом рассказал ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга в интервью телеканалу РБК. Ученый назвал ключевые решения, которые позволят улучшить экологическую обстановку в современных городах с плотным населением.

«Среди возможных мер (по снижению уровня выхлопных газов. - Ред.) можно отметить изменение состава топлива, перевод автомобилей на сжиженный газ или альтернативные виды топлива, работу по совершенствованию двигателей внутреннего сгорания и внедрению гибридных двигателей, электромобилей и машин на солнечных батареях», - отметил Мажуга.

По его словам, автопроизводители в России должны быть готовы к удовлетворению массового спроса на «зеленый» транспорт в будущем.

Пять способов улучшить экологию в больших городах.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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