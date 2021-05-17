Российский ученый Мажуга назвал пять способов улучшить экологию в больших городах

Александр Мажуга. Фото: Даниил ГОЛОВКИН

Выхлопные газы от бензиновых автомобилей составляют 90 процентов загрязнения окружающей среды. Об этом рассказал ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга в интервью телеканалу РБК. Ученый назвал ключевые решения, которые позволят улучшить экологическую обстановку в современных городах с плотным населением.

«Среди возможных мер (по снижению уровня выхлопных газов. - Ред.) можно отметить изменение состава топлива, перевод автомобилей на сжиженный газ или альтернативные виды топлива, работу по совершенствованию двигателей внутреннего сгорания и внедрению гибридных двигателей, электромобилей и машин на солнечных батареях», - отметил Мажуга.

По его словам, автопроизводители в России должны быть готовы к удовлетворению массового спроса на «зеленый» транспорт в будущем.