Реконструкция парка Декабрьского восстания на Пресне: Площадки для воркаута и новые прогулочные маршруты

На Красной Пресне в центре столицы стартовало масштабное благоустройство. Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.

На Красной Пресне в центре столицы стартовало масштабное благоустройство (подробнее об этом). Причем по проекту обновят не только саму улицу, но и соседний с ней парк Декабрьского восстания. Сейчас здесь начали демонтаж, обустройство кабельной канализации и установку гранитного бордюрного камня.

ГДЕ НАХОДИТСЯ

Парк Декабрьского восстания, основанный более 100 лет назад, разместился между станцией метро «Улица 1905 года» и Краснопресненской набережной. Его длина - 500 метров, площадь – около 6 гектаров.

Парк Декабрьского восстания, основанный более 100 лет назад, разместился между станцией метро «Улица 1905 года» и Краснопресненской набережной. Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Во время благоустройства:

- сохранят старые прогулочные маршруты и проложат новые дорожки;

- поставят 333 фонаря с энергосберегающими лампами и 25 камер видеонаблюдения;

- подключат ландшафтную подсветку деревьев и кустарников;

- всю парковую зелень сохранят, а также дополнительно высадят более 30 деревьев и 300 кустарников, разобьют почти 45 тысяч квадратных метров газонов;

- около входа и рядом с мемориальным ансамблем обустроят цветники из многолетников;

- поставят 4 детские площадки с игровыми комплексами для детей разных возрастов и 3 спортивные площадки. На двух из них можно будет заниматься воркаутом. Ещё одна - для силовых занятий;

- в западной части парка, в стороне от центральной зоны и жилых домов, откроют 2 площадки для выгула собак – отдельно для крупных и мелких пород;

- реставрируют уникальное историческое здание – кордегардию Пресненской заставы. Это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до наших дней. В старинном здании, где когда-то размещался караул, заменят перекрытия и покрытие пола, окна и двери, отремонтируют стены, кровлю и цоколь, отреставрируют дымоходную трубу;

- парковую ограду постройки 40 - 50 годов ХХ века очистят пескоструйными аппаратами и восстановят исторический цвет. Утраченные секции ограды заменят, сохранив их оригинальную форму и рисунок.

До конца лета зону отдыха полностью обновят. Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.

КОГДА ОТКРОЮТ

Основные работы в парке Декабрьского восстания планируют завершить до конца этого лета.