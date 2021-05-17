В Москве продают рукопись Петра I за 2,8 млн рублей

Рукопись письма Петра Великого выставят на онлайн-торги 20 мая в аукционном доме «Литфонд». Фото: wikimedia.org

Рукопись письма Петра Великого выставят на онлайн-торги 20 мая в аукционном доме «Литфонд». Этому листку бумаги, пожелтевшему от времени, в этом году исполнилось 313 лет. Послание было адресовано гвардии майору Василию Долгорукому и говорилось в нём о казацком восстании, которое возглавлял атаман Булавин. Оно было жёстко подавлено, восемь донских станиц перестали существовать, а сам Дон потерял почти треть своего населения.

В письме царь отдаёт военные распоряжения о коннице и драгунах. Сообщает об идущем подкреплении - например, о бригаде изюмского полковника Фёдора Шидловского (через год, после победы под Полтавой, он станет генерал-майором, затем лишится всех чинов из-за конфликта с фаворитом царя Александром Меньшиковым, а ещё позже всё-таки вернется к службе в генеральских погонах).

- Рукопись находится в хорошем состоянии, так как была произведена профессиональная реставрация листа, - рассказали «КП» в «Литфонде». - Письмо много лет хранилось в коллекции австрийского банкира Альбина Шрама. После его смерти царский автограф был продан на аукционе Christie’s.

Послание было адресовано гвардии майору Василию Долгорукому и говорилось в нём о казацком восстании, которое возглавлял атаман Булавин. Фото: аукционный дом «Литфонд»

В настоящий момент стартовая цена письма - 2.8 млн рублей. Столько стоит квартира площадью 25 кв м в Троицком административном округе (Новая Москва). На берегу реки, с центральными коммуникациями, под боком магазин «Дикси» и автобусная остановка.

Кроме этого, через два дня на онлайн-аукционе должны уйти с молотка несколько томов-путеводителей «по знаменитой столице Государства Российского» 1827-1831 годов (стартовая цена - 170 тыс рублей), Евангелие из собрания Иоанна Грозного (стартовая цена - 9 млн рублей), поварская книга Александра Вьяра, изданная в 1816 году (стартовая цена - 130 тыс рублей), книжка с сочинениями Александра Пушкина 1827 года (стартовая цена - 2,8 млн рублей) и другие очень редкие книги.