Он называл себя «богом»: московский школьник хотел повторить расстрел детей как в Казани

В Москве следователи проверяют 16-летнего Михаила Свинова (ред. – имя изменено) - школьник угрожал устроить стрельбу в школе, как это сделал 11 мая Ильназ Галявиев в Казани. Фото: REUTERS

В Москве следователи проверяют 16-летнего Михаила Свинова (ред. – имя изменено) - школьник угрожал устроить стрельбу в школе, как это сделал 11 мая Ильназ Галявиев в Казани. От трагедии школу спасала ученица, которая рассказала дома маме о желании Свинова.

Рассказывал одноклассникам о расстреле

Полицейские сейчас допрашивают самого Мишу, его родственников и одноклассников.

- Он называл себя «богом» и собирался прийти в школу и расстрелять всех. Он восхищенно говорил о том парне, который устроил бойню в Казани. И не шутил. Я испугалась и рассказала об этом маме, а она сообщила в полицию, - рассказала Анастасия Новикова (ред. – имя изменено), ученица той самой школы, куда хотел прийти Михаил.

О подготовке к стрельбе 16-летний Михаил сам рассказывал в школе. Ученики перешептывались, но боялись сказать об этом родителям. Кто-то воспринимал эти разговоры, как шутку.

Сама же Анастасия Новикова не была знакома с Михаилом, она стала свидетельницей разговора их общих друзей.

- Школьница рассказала, что она общалась в школе со знакомыми Свинова и все смеялись. Разговоры Свинова они называли шутками. Якобы весь разговор носит юмористический характер и не несет какой-либо прямой или косвенной угрозы жизни и здоровью окружающих, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Но Новикову разговор насторожил, она восприняла его серьезно. Полицейские допросили и других школьниц, которые обсуждали намерения Свинова.

- Это неправда. Он пошутил и точно не собирался никого убивать. Он не представляет какой-либо опасности для окружающих. Миша спокойный и уравновешенный, - рассказала о друге ученица 9 класса Альбина.

Были приводы в полицию

Но сотрудники МВД проверили личность Михаила по базам и обнаружили, что у него были приводы в полицию. И это уже не шутки. Сотрудники полиции обеспокоились и прибыли домой к подростку, когда в квартире находилась его мама.

- У него хорошие, дружеские отношения с одноклассниками, он на протяжении трех лет ходит заниматься в отряд «Измайловская застава» военно-патриотического клуба «Русь», где обучается военному делу, строевой подготовке и стрельбе из различных видов оружия, - рассказала мама Михаила.

Подросток подтвердил слова матери и показал полицейским свой арсенал: страйкбольный автомат для игры с применением специально разработанной мягкой пневматики «страйкбол», который купила ему мама, также сигнальный револьвер «Жевело-Н РС-31», который подарил ему дедушка, и пневматический пистолет «Cybergun GSG 92», который купил сам в 2020 году на интернет-скупке пневматического оружия.

- Еще у меня есть отстреленный тубус от гранатомета «РПГ 26». Храню всю пневматику на балконе, мама в курсе. А то, что рассказывают про меня в школе, что я хотел кого-то убивать – это ложь. Меня хотели оговорить, - сказал полицейским Михаил.

Следователи продолжают собирать данные, которые бы подтвердили или опровергли замыслы 16-летнего подростка.

- Следователи проводят проверку согласно статье 144-145 УПК РФ. Дознаватель, получив сообщение о преступлении, проводит доследственную проверку и в течение трех суток принимает по нему одно из процессуальных решений, - рассказали в правоохранительных органах.

Мнение психолога Катерины Рублевой

- То, что совершил подросток в Казани, называется «закрытое признание». Ему необходимо, чтобы о нем знал весь мир, чтобы о нем говорили. И ему все равно, как достичь цели. Такие люди обычно на вид тихие, спокойные, но мстительные. Совершив эти убийства, он совершил то самое «закрытое признание» и получил славу, которую так хотел.

- Почему этим восхищаются подростки?

- Они видят, что произошла резонансная вещь, человека обсуждают, о нем пишут в газетах, снимают сюжеты и показывают на телеканалах. Он стал мировой известностью, как им кажется, быстро и легко. И здесь срабатывает желание быть таким же известным. Как сейчас молодежь смотрит на блогеров, у которых много подписчиков, комментариев, и сравнивает: «А я не такой успешный. Я тоже хочу получить быстро славу». О последствиях мозг, как правило не думает, что, например, после убийства попадет в тюрьму, будет отбывать наказание. Мозг думает о моменте славы и не важно, каким путем она будет достигнута.

- А все ли стремятся к признанию и славе?

- Мы все живем по Пирамиде потребностей Маслоу, где на самой вершине значится именно «признание». Это базовая потребность любого человека. Сейчас в нашем обществе молодые люди часто не признаны своими друзьями, учителями или родителями. Близкие родственники обесценивают труды своих детей. А нужно ценить и любить своих детей, чаще с ними разговаривать, выстраивать доверительные отношения.

КОНКРЕТНО

Отметим, что устроившему стрельбу в Казани Ильназу Галявиеву грозит пожизненное заключение.

- Сейчас уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105, речь идет об убийстве двух и более лиц, массовое убийство. По этой статье самое жесткое наказание за стрельбу в школе в Казани - пожизненное заключение. Молодой человек сам на допросе рассказывал, что сделал все намеренно – так что никакого снисхождения к нему не будет, - считает адвокат Максим Андреев.

Но все зависит еще и от психиатрической экспертизы.

- Либо он будет признан невменяемым, и суд назначит принудительное лечение в психиатрическом стационаре с разной степенью интенсивностью наблюдения. Есть и третий вариант. Существуют пограничные формы, когда у человека наступает психическое расстройство, но при этом оно не лишает его в момент совершения преступления вменяемости. В таком случае суд может сначала применить к нему принудительные меры медицинского характера, то есть лечение, а потом, после выздоровления направить его для отбывания наказания в колонию, - рассказал адвокат Сергей Хальченко.