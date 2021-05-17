Водные прогулки в живописных местах Москвы: в шести парках открылись лодочные станции

Лодочные станции возле водоемов открывают летний сезон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лодочные станции возле водоемов открывают летний сезон. Сейчас в самые жаркие дни мая больше всего хочется совершить водную прогулку. Покататься уже сейчас можно на прудах в шести парках Москвы, а в конце мая и в Парке Горького. «КП» рассказывает, как арендовать весельные лодки и катамараны.

- Для того, чтобы взять напрокат лодку или катамаран, необходимо приобрести билет. На некоторых лодочных станциях также попросят оставить залог. Его вернут после сеанса катания, - рассказали в Мосгорпарке.

Во время водной прогулки каждому выдадут спасательные жилеты, которые регулярно дезинфицируются. Обрабатываются, кстати, и контактные поверхности лодок. Посетителей просят до момента посадки в лодку находиться в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Где: Усадьба Воронцово

Адрес: Воронцовский парк, 3. Станция метро «Калужская».

График работы: 10.00-21.00, ежедневно

Что можно арендовать: Лодки и катамараны

Стоимость:400 рублей за 30 минут и 600 рублей за 1 час, многодетным семьям предоставят скидку 30%. Залог не потребуется.

Какие преимущества: Покататься на лодках и катамаранах можно на Большом Воронцовском пруду. Там новая современная лодочная станция. Вокруг пруда растут ивы, тополя, клен, цветут кувшинки.

Где: Музей-заповедник «Царицыно»

Адрес: Улица Дольская, 1. Станция метро «Царицыно».

График работы: будние дни с 11.00 до 21.00 (до 20.00 выдача), выходные и праздничные дни с 10.00 до 22.00 (до 21.00 выдача), понедельник — технический день.

Что можно арендовать: Лодки и катамараны

Стоимость: катамаран - 300 рублей в будние дни и 450 рублей в выходные за 1 час катания, трехместная гребная весельная лодка —250 рублей в будние дни и 400 рублей в выходные; 4-х местный водный велосипед - 600 рублей в будни за час катания и 900 рублей — в выходные дни; трехместная гребная весельная лодка — 550 рублей за час в будни и 850 рублей в выходные. Залог не нужен

Какие преимущества: Можно воспользоваться услугами трех лодочных станций. На Нижнем Царицынском пруду плавают серые гуси, занесенные в Красную книгу Москвы. На Верхнем Царицынском пруду в некоторых местах глубина достигает 6-7 метров, поэтому катания обязательны в спасательных жилетах. Лодочная станция на Среднем Царицынском пруду находится неподалеку от центрального входа в парк.

Где: Лианозовский парк

Адрес: Угличская улица, 13. Станция метро «Алтуфьево».

График работы: с 10.00 до 20.00, ежедневно.

Что можно арендовать: Лодки и катамараны

Стоимость: 500 рублей в час в будний день, 600 рублей в выходные, залог не потребуется.

Какие преимущества: Живописный пруд, можно насладиться прохладой вдали от городской суеты. Есть ажурный мостик, и традиция загадывать желание, проплывая под ним. Лодочная станция находится в западной части, рядом со зданием администрации, где рядом можно полюбоваться живописным искусственным водопадом.

Где: Музей-усадьба «Кусково»

Адрес: Улица Юности, 2. Станция метро «Новогиреево».

График работы: с 10.00 до 20.00, продажа билетов до 19-00. Понедельник, вторник и последняя среда месяца - выходные дни.

Что можно арендовать: Только лодки

Стоимость: 400 рублей за 30 минут, залог - 1000 рублей.

Какие преимущества: Лодочная станция находится на Большом Дворцовом пруду. Прогулка на лодке – прекрасная возможность насладиться панорамой музея-усадьбы. На территории есть кафе, пункты с едой, удобные садовые диваны для отдыха.

Где: Парк «Кузьминки»

Адрес: Улица Кузьминский парк, 1 строение 2. Станция метро «Кузьминки».

График работы: с 10.00 до 21.00, ежедневно.

Что можно арендовать: Лодки и катамараны

Стоимость: в будний день - 350 рублей за 30 минут и 550 рублей за час, в выходные — 400 рублей за 30 минут и 600 рублей за час, залог — 1000 рублей.

Какие преимущества: В этом сезоне можно арендовать яркие обновленные лодки. С водной глади открывается живописный вид на побережье Шибаевского пруда, а уединенная атмосфера пространства способствует спокойному времяпровождению.

Где: Измайловский парк

Адрес: Аллея Большого Круга, 7. Станция метро «Партизанская».

График работы: ежедневно с 11.00 до 21.00 (аренда до 20.00).

Что можно арендовать: Лодки и катамараны

Стоимость: в будние дни 450 рублей в час и 500 рублей в выходные дни. Залог не нужен

Какие преимущества: Лодочная станция в центральной части парка на Круглом пруду. Он имеет форму подковы, а рукотворный остров в центре повторяет его очертания. Для катающихся на лодках и катамаранах открывается красивый вид на Большое колесо обозрения и окрестности.

Где: Парк Горького

Адрес: Крымский Вал, 9. Станция метро «Октябрьская».

График работы: с понедельника по четверг с 11.00 до 22.00, с пятницы по воскресенье — с 10.00 до 23.00.

Что можно арендовать: Лодки и катамараны

Стоимость: в будние дни до 18.00 двухместный катамаран - 500 рублей в час, четырехместный — 600 рублей в час, после 18.00 – цена выше на 100 рублей, в выходные дни - двухместный катамаран - 600 рублей в час, четырехместный — 700 рублей в час, залог 1500 рублей.

Какие преимущества: Лодочные станции есть на Пионерском и Голицынском прудах (откроются в конце мая). Между ними красивый кружевной Китайский мостик. На Пионерском пруду любят плавать уточки, а на Голицынском уже появились лебеди.