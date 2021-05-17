В Москве открылся кадровый центр для медиков

Для медиков, желающих повышать свою квалификацию, в новом Кадровом центре созданы все условия. Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин открыли сегодня, 17 мая, кадровый центр департамента здравоохранения столицы.

«Мы создали в столице достаточно мощный центр профессиональной подготовки, переподготовки и аккредитации, - сказал Собянин. - Здесь все московские врачи будут подтверждать свои знания. Процесс очень сложный, непростой, необходимо выработать базу тестирования, требования к навыкам врачей. Процесс запущен, и я думаю, что в течение года это будет один из лучших центров в нашей стране, очень необходимый для московского здравоохранения, повышения его качества, что напрямую, конечно, связано со здоровьем москвичей».

По его словам, пандемия показала, что врачам необходимы постоянное обучение, подтверждение квалификации, контроль и тестирование навыков.

«Министерство здравоохранения такую модель постоянного образования, постоянного контроля за качеством аккредитации в целом по стране создает», - добавил Собянин.

Для медиков, желающих повышать свою квалификацию, в новом Кадровом центре созданы все условия.

«Аккредитация построена по всем разделам, включая практические навыки, - отметил Мурашко. - Это позволяет в конечном итоге повысить качество диагностики. Это все отражается на здоровье граждан».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Кадровый центр создан на базе Московского центра аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения. Для него в Успенском переулке отремонтировали пятиэтажное здание.

Центр станет единой площадкой оценки профессиональных навыков специалистов с высшим медицинским образованием в системе здравоохранения города. Здесь будут проводить:

- обязательные и добровольные процедуры аккредитации и аттестации дипломированных медиков по 88 врачебным специальностям;

- проверки соискателей при трудоустройстве в городские медицинские организации. Аккредитацией и другими процедурами оценки займутся эксперты-врачи из городских медучреждений, федеральных клиник и преподаватели вузов, которые входят в состав аккредитационных подкомиссий, ежегодно утверждаемых приказом Минздрава России.

Раньше первичная специализированная аккредитация ординаторов проходила только в федеральных медицинских вузах и медицинских организациях, а также в больнице имени Боткина.

Для кадрового центра закупили более 1,1 тысяч единиц симуляционного, медицинского и другого оборудования, в том числе для оснащения 31 симуляционнной станции.

ЦИФРЫ

Сегодня в столичном здравоохранении работают более 187 тысяч человек. Из них порядка 124 тысяч – это медицинские работники, включая 49 тысяч врачей и 70 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала.

В 2021 году в Москве обучение по программам повышения квалификации и переподготовки прошли 7 572 врача, в том числе 2 640 специалистов - в Медицинском симуляционном центре.

Профессиональный статус «Московский врач» получили более 1400 специалистов.

Зарплата столичных врачей в среднем составляет 162 тысяч рублей в месяц.

КСТАТИ

Самые популярные в Москве врачебные специальности:

- педиатры – 4 765 человек;

- терапевты – 4 365;

- анестезиологи-реаниматологи – 3 380;

- врачи общей практики (семейные) – 3 054;

- акушеры-гинекологи – 2 648;

- врачи ультразвуковой диагностики – 2 093;

- неврологи – 1 724;

- рентгенологи – 1 674;

- хирурги – 1 565;

- врачи скорой медицинской помощи – 1 250 человек.