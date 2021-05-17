В Москве открылся кадровый центр для медиков

Для медиков, желающих повышать свою квалификацию, в новом Кадровом центре созданы все условия.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин открыли сегодня, 17 мая, кадровый центр департамента здравоохранения столицы.
«Мы создали в столице достаточно мощный центр профессиональной подготовки, переподготовки и аккредитации, - сказал Собянин. - Здесь все московские врачи будут подтверждать свои знания. Процесс очень сложный, непростой, необходимо выработать базу тестирования, требования к навыкам врачей. Процесс запущен, и я думаю, что в течение года это будет один из лучших центров в нашей стране, очень необходимый для московского здравоохранения, повышения его качества, что напрямую, конечно, связано со здоровьем москвичей».
По его словам, пандемия показала, что врачам необходимы постоянное обучение, подтверждение квалификации, контроль и тестирование навыков.
«Министерство здравоохранения такую модель постоянного образования, постоянного контроля за качеством аккредитации в целом по стране создает», - добавил Собянин.
Для медиков, желающих повышать свою квалификацию, в новом Кадровом центре созданы все условия.
«Аккредитация построена по всем разделам, включая практические навыки, - отметил Мурашко. - Это позволяет в конечном итоге повысить качество диагностики. Это все отражается на здоровье граждан».
Кадровый центр создан на базе Московского центра аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения. Для него в Успенском переулке отремонтировали пятиэтажное здание.
Центр станет единой площадкой оценки профессиональных навыков специалистов с высшим медицинским образованием в системе здравоохранения города. Здесь будут проводить:
- обязательные и добровольные процедуры аккредитации и аттестации дипломированных медиков по 88 врачебным специальностям;
- проверки соискателей при трудоустройстве в городские медицинские организации. Аккредитацией и другими процедурами оценки займутся эксперты-врачи из городских медучреждений, федеральных клиник и преподаватели вузов, которые входят в состав аккредитационных подкомиссий, ежегодно утверждаемых приказом Минздрава России.
Раньше первичная специализированная аккредитация ординаторов проходила только в федеральных медицинских вузах и медицинских организациях, а также в больнице имени Боткина.
Для кадрового центра закупили более 1,1 тысяч единиц симуляционного, медицинского и другого оборудования, в том числе для оснащения 31 симуляционнной станции.
Сегодня в столичном здравоохранении работают более 187 тысяч человек. Из них порядка 124 тысяч – это медицинские работники, включая 49 тысяч врачей и 70 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала.
В 2021 году в Москве обучение по программам повышения квалификации и переподготовки прошли 7 572 врача, в том числе 2 640 специалистов - в Медицинском симуляционном центре.
Профессиональный статус «Московский врач» получили более 1400 специалистов.
Зарплата столичных врачей в среднем составляет 162 тысяч рублей в месяц.
Самые популярные в Москве врачебные специальности:
- педиатры – 4 765 человек;
- терапевты – 4 365;
- анестезиологи-реаниматологи – 3 380;
- врачи общей практики (семейные) – 3 054;
- акушеры-гинекологи – 2 648;
- врачи ультразвуковой диагностики – 2 093;
- неврологи – 1 724;
- рентгенологи – 1 674;
- хирурги – 1 565;
- врачи скорой медицинской помощи – 1 250 человек.