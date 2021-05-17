Семейство лис поселилось в веранде детского сада в Москве

Пойманные зверьки были переданы работникам Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Работники Пожарно-спасательного центра Москвы спасли очередное семейство лисят. На прошлой неделе рыжих хищников поймали на улице Мусы Джалиля, а 17 мая в Заревом проезде.

- Утром 17 мая поступило сообщение о нахождении диких зверей на территории детского сада в Заревом проезде. Семейство лис обосновалось под уличной верандой игровой площадки детсада. С помощью сачка спасатели поймали лисят, - рассказали в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Пойманные зверьки были переданы работникам Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. В ближайшее время лисы будут отпущены в естественную среду обитания.

- Лисы пришли в город не сейчас, а еще зимой, когда в лесах все занесло снегом и им было сложно добраться до мышей. Они обосновались в довольно тихих и уютных территориях – детские сады для них идеальные места. Здесь деревянные веранды с поддонами, где можно уютно обустроиться, там и тепло и сухо. К тому же сама территория детского сада - это закрытые места, люди ночью там не ходят, - рассказывает Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Как правило, лисы выходили из нор только днем, чтобы поискать еду – мясные продукты, которые выбросили люди. За зимнее время они вывели потомство, и вот сейчас весной окрепшие малыши решили сами выходить из нор, чем пугают людей. Опасения родителей понятны, ведь лисы – это не сказочные пушистые зверьки, а реальные хищники, которых нельзя кормить с руки и гладить.

Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Лисята побудут на передержке всего пару дней, за это время их осмотрят ветеринары, животным окажут необходимую помощь и покормят. Но потом выпустят в естественную среду обитания, дольше держать лисят с людьми нельзя, иначе они привыкнут. По всей видимости, рыжих зверьков выпустят в лесах в Новой Москве.