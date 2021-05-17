В Красногорске тысячи мигрантов перегородили дорогу, чтобы их не выдворили из России

Территория жилых кварталов и бизнес-центров напоминает Вавилон, где люди вдруг заговорили на всех языках мира

С раннего утра 17 мая в подмосковном Путилкове на территории Красногорска, обсуждают столпотворение между МКАД и Путилковским шоссе. Территория жилых кварталов и бизнес-центров напоминает Вавилон, где люди вдруг заговорили на всех языках мира. В основном толпа в несколько тысяч человек горланит восточными акцентами. Здесь расположен Единый миграционный центр Московской области, куда и выстроилась очередь.

— Мы живем вдоль бизнес-парка «Гринвуд». Проехать домой или к магазину невозможно. Люди стоят на дороге. Кругом брошенные машины такси и маршрутки, — пожаловались корреспонденту kp.ru местные жители.

В группах для мигрантов в соцсетях, «Комсомолка» нашла тех, кто сегодня стоял в очереди. Оказалось, что мигранты, хоть и не русские, но понадеялись на наш авось.

— Такая очередь с мая и в ММЦ (Московский миграционный центр, МФЦ для мигрантов — прим.авт.). На табло была очередь в шесть тысяч человек! Стоять нужно не меньше шести часов. По всем чатам диаспор прошла информация, что нужно срочно идти переоформлять патенты на работу и другие документы, — рассказал «КП» мигрант, который представился Бабуром.

Всему виной день X — 15 июня. В эту дату истекает срок «неприменения санкций к нелегальным мигрантам». Из-за коронавируса прошлой весной объявили: гастарбайтеров не будут наказывать и выдворять за пребывание в РФ без документов. Таким способом пытались избежать очередей в разгар пандемии. Дать возможность гостям оформить все документы без давки.

Мигранты работали и жили в столичном регионе, позабыв про то, что документы надо сделать. Месяц назад МВД напомнило представителям диаспор: нужно начать профилактическую работу, стимулировать людей оформлять все бумаги. А иначе после 15 июня возможна депортация и запрет на въезд.

Похоже, что об обязанностях документировать свое пребывание в России, гастарбайтеры вспомнили только сейчас. Подсуетились и бизнесмены. На парковке у торгового комплекса возле Единого миграционного центра объявились новые точки, где предлагают за деньги правильно заполнить все бланки и бумаги — так называемые околомиграционные услуги.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области корреспонденту kp.ru сообщили, что обстановка у миграционного центра «нормальная, нарушений порядка не зафиксировано».

Единый миграционный центр Московской области открылся в апреле 2014 года. На сайте проекта сказано ,что его цель «обеспечения доступности государственных услуг для иностранных граждан желающих оформить патент и работать легально». В Подмосковье оформить патент можно только на территории Центра.