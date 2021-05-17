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Общество17 мая 2021 17:47

Купаются в фонтанах и прячутся в тени: как москвичи спасаются от аномальной жары

В столице начался двухдневный зной с эффектом «пустыни»
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Синоптики говорят, что это аномальная жара, такие высокие показатели температуры не характерны для мая

Синоптики говорят, что это аномальная жара, такие высокие показатели температуры не характерны для мая

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичи не выдерживают жары +31 градус и ищут способы охладиться в эти майские дни. Синоптики говорят, что это аномальная жара, такие высокие показатели температуры не характерны для мая - скорее для июля. «КП» посмотрела, как москвичи спасаются от зноя.

В столице начался двухдневный зной с эффектом «пустыни»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многие пожалели, что утром вышли на работу в рубашках с длинными рукавами, а снимать туфли москвичи стали ближе к полудню – благо рядом есть фонтаны. В «Музеоне» аншлаг – люди загорают, девушки достали шорты и шлепанцы.

В Москве в понедельник-вторник солнечно, после полудня +27…+30 градусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я шел от «Октябрьской» до Музеона и стал просто обливаться потом, увидел фонтан и вот я здесь. Снял рубашку и туфли. Сейчас освежусь, ноги высохнут и пойду дальше по своим делам. Очень жарко, - признался москвич Олег Николаев.

- А мы решили сделать красивые фотографии, пока солнечная погода. В Москве такая погода редкость, нужно успеть, - призналась Оксана, фотографирующая свою подругу.

Синоптики говорят, что у жаркой погоды короткие гастроли в Москве

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Коломенском зацвели яблоневые сады. Цветение такое удивительное – белые цветы, словно кружево, оплетают ветки деревьев. Оно и понятно, почему эти самые деревья окружают девушки в легких платьях – сделать красивые фотографии для соцсетей. Несмотря на рабочее время, в парке практически нет свободных лавочек - работают с ноутбуками, читают и просто наслаждаются летней погодой.

В Коломенском зацвели яблоневые сады

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столичных парках уже открылись лодочные станции, все желающие могут прокатиться по прудам на лодках или катамаранах. Пункты проката открылись в шести парках: в Измайловском парке, в усадьбе Воронцово, музее-заповеднике «Царицыно», Лианозовском парке, музее-усадьбе «Кусково» и парке «Кузьминки». Еще одна лодочная станция откроется до конца мая в Парке Горького.

Москвичи ищут способы охладиться в эти майские дни

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики говорят, что у жаркой погоды короткие гастроли в Москве и уже скоро пойдут дожди.

- В Москве в понедельник-вторник солнечно, после полудня +27…+30 градусов, во вторник велики шансы на очередной рекорд максимальной температуры. Уже в среду-четверг начнутся грозовые дожди, и показания термометров станут понижаться: к пятнице будет не выше +17…+20 градусов, - рассказали в метеобюро «Фобос».

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