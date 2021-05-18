Полезные онлайн-сервисы для москвичей: Узнать историю своей семьи и проверить дату отключения горячей воды

На сайте Мосводоканала можно узнать о качестве воды в вашем доме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не выходя из дома, горожане могут заняться разными житейскими делами. Например, в интернете проверить качество воды из крана в своей квартире, вызвать сантехника, записаться к врачу или узнать историю семьи. Удобными онлайн-сервисами можно пользоваться бесплатно и круглосуточно. Их список постоянно расширяется. Рассказываем о самых полезных услугах.

МИКРОБ НЕ ПРОЙДЕТ

На сайте Мосводоканала можно узнать о качестве воды в вашем доме. Для этого нужно указать свой адрес в специальной строке. Затем в таблице появится информация по нескольким показателям - жесткость, мутность, цвет, запах, есть ли в воде железо и микробы, насколько все эти показатели близки к норме. По большинству из них данные обновляются каждую неделю. А по другим, например, таким, как жесткость, нитраты и хлориды, - один раз в месяц.

Домашний водопровод можно также проверить на «Калькуляторе жесткости». В нем значения жесткости переводятся из одной системы измерения в другую. Это поможет правильно настроить свою бытовую технику, например, стиральную машину или посудомойку.

- В России жесткость измеряют в «градусах жесткости», а мировые производители используют принятые в своих странах единицы измерения, - объяснили в Мосводоканале.

Если вас не устраивает качество воды из крана в квартире, тогда жалуйтесь в свою управляющую компанию или в аварийно-диспетчерскую службу Мосводоканала по круглосуточному многоканальному телефону - (499) 763-34-34.

БАННЫЙ ДЕНЬ

Ещё один «водный» онлайн-сервис - график летних отключений горячей воды. Москвичей могут оставить без тёплого душа на срок не более 10 дней. А домашние удобства может заменить, например, баня или фитнес-центр. Информацию для жильцов вывешивают сразу на нескольких платформах:

- на портале mos.ru;

- в мобильном приложении «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы»;

- на сайтах Московской объединённой энергетической компании (МОЭК) .

Чтобы узнать даты начала и окончания отключки в вашем доме, нужно в поисковой строке на любом из перечисленных сайтов указать название улицы и номер дома. На экране сразу появятся все подробности, вплоть до минут и часов.

При желании информацию о графике отключения горячей воды можно получить и в Едином диспетчерском центре по телефону: +7 (495) 539-53-53.

ЧИТАЕМ РЕВИЗСКИЕ СКАЗКИ

Главархив столицы запустил онлайн-сервис «Моя семья» для желающих узнать историю своей семьи. На сайте выложили в открытом доступе метрические книги более 1400 храмов Москвы и Московской губернии. Из них можно узнать сведения о рождении, браке и смерти предков с 1772 до 1917 года. Раньше такие материалы можно было просматривать только в читальном зале.

Сейчас к электронным метрикам добавили более 420 тысяч страниц ревизских сказок - аналоги современных переписей населения. По ним можно узнать полный состав семьи и возраст ее членов. В сказках собрана информация о купцах, мещанах, крестьянах и ремесленниках. Кроме того, в сервисе недавно появились и новые метрические книги - около 220 тысяч страниц. Информация постоянно пополняется.

МЕДКАРТА В МОБИЛЬНИКЕ

Пациентам больше не нужно собирать толстенные папки с анализами, рецептами, выписками из истории болезни и другими важными бумажками. Теперь все можно хранить в электронной медицинской карте на портале mos.ru. Теперь пользоваться ей стало ещё проще. С апреля сервис автоматически предоставляется всем, у кого есть полная учетная запись на mos.ru. Раньше, чтобы завести онлайн-медкарту, требовалось пройти процедуру авторизации. Сама по себе несложная манипуляция с отправкой личного фото и данных паспорта занимала несколько дней. Сейчас доступ открывается быстрее. Чтобы начать использовать электронную медкарту, пользователю с полностью оформленным личным кабинетом на mos.ru надо просто выбрать эту услугу на портале. А если нужна онлайн-карта ребенка, то необходимо добавить в свой профиль данные о детях (если там их еще нет).

Медицинские документы всегда будут под рукой. С любого гаджета в карте можно посмотреть протоколы осмотров врачей, результаты анализов и исследований, выписные эпикризы из стационара, больничные листы, электронные рецепты, данные о прививках и вызовах скорой помощи. Сюда можно самостоятельно добавить документы из частных или федеральных медцентров, а также вести свой дневник здоровья.

ЧТО ЕЩЁ

- на портале mos.ru работает сервис проверки подлинности документов жилищного учета. Услуга пригодится тем, кто оформляет сделку с недвижимостью. Здесь можно получить информацию о выданной выписке из домовой книги или едином жилищном документе, чтобы сравнить ее со сведениями, указанными в бумажной копии документа. Такую же проверку можно провести с помощью QR-кода, указанного на всех выписках из домовой книги и единых жилищных документах. Отсканировав его камерой смартфона, пользователь попадает на страницу mos.ru с информацией о выданном документе;

- о долгах по электричеству и другим коммунальным услугам сообщат в смс на мобильник. Сервис доступен для тех, кто пользуется мобильным приложением «Госуслуги Москвы». Его можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. Кстати, узнать о счетах за «коммуналку» и другие услуги можно также в личном кабинете на mos.ru с помощью онлайн-сервиса «Мои платежи»;

- новая услуга - «Библиотеки Москвы» для поиска и бронирования книг. С помощью специальной формы можно узнать, в какой из библиотек столицы есть в наличии нужные издания, и забронировать их онлайн. Кроме того, сервис оповестит, когда заказ будет готов к выдаче в библиотеке. Желающим пользоваться этим онлайн-сервисом нужен единый читательский билет и стандартная или полная учетная запись в личном кабинете на mos.ru.