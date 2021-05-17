Девочка все придумала: мама школьника, который в шутку хотел «расстрелять» одноклассников в московской школе

У подростка дома хранилось пневматическое оружие Фото: Shutterstock

Столичные следователи продолжают проверять историю с готовившимся расстрелом детей в школе на севере Москвы. Якобы 16-летний подросток Михаил Свинов (ред. – имя изменено) хотел в конкретную дату прийти в свою школу и открыть огонь по одноклассникам. Как рассказала ученица этой же школы Анастасия Новикова (ред. – имя изменено), в присутствии одноклассников парень говорил, что у него дома есть оружие, он «чувствует себя богом», как и Ильназ Галявиев, расстрелявший 11 мая детей в Казани, и готов устроить массовую бойню.

- Это неправда. Девочка все придумала. Сына оклеветали. Я пойду в прокуратуру. Мой мальчик толком не знаком с этой девочкой, они вместе были на Дне рождении их общей знакомой. Кто ей что рассказал? Мой сын никого не собирался убивать, - рассказала следователям мама Михаила Свинова.

Ранее ученица 9-го класса Анастасия Новикова рассказала маме о том, что Свинов готовит массовый расстрел в столичной школе. Мама девочки обратилась в полицию. Началась проверка. По базам МВД школьник Миша Свинов проходит – были приводы. Уже допросили его самого, родственников и одноклассников.

- Это неправда. Он пошутил и точно не собирался никого убивать. Он не представляет какой-либо опасности для окружающих. Миша спокойный и уравновешенный, - рассказала о друге ученица 9-го класса Альбина.

Сотрудники полиции обеспокоились и прибыли домой к Свинову. В квартире находилась и его мама.

- Я была в шоке, когда к нам нагрянули полицейские. Они стали спрашивать о наличии оружия и ребенок спокойно показал имеющуюся пневматику, которая лежала на балконе. Там и для страйкбола и сигнальный револьвер. Сын собирался служить, поэтому занимался в отряде «Измайловская застава» военно-патриотического клуба «Русь», где его обучали стрельбе из различных видов оружия, - рассказала мама Михаила Свинова.

Женщина сказала, что она была в курсе наличия оружия в доме. Тем более, что пневматика, по словам матери Михаила Свинова, продается в магазинах без проблем. Что-то она покупала сыну, что-то подарил дедушка.

- Я не хотел никого убивать. Толком и эту девочку не знаю. Один раз видел на Дне рождения у одной знакомой, - сказал полицейским Михаил Свинов.

Парень уверяет, что сама Анастасия Новикова «немного странная», она боится смерти, ей многое мерещится, она читает непонятные книжки, ходит на кладбище. По мнению Свинова, она могла надумать про расстрел только потому, что слышала, что у него дома есть оружие и он умеет стрелять.

Следователи пока не возбуждают уголовное дело, но продолжают собирать данные в рамках доследственной проверки.

- В течение трех суток примем одно из процессуальных решений, - рассказали в правоохранительных органах.