Спустя 17 лет в Москве осудили похитителей певца Авраама Руссо

Преступление против артиста совершили еще в 2004 году. Однако заявление в органы он написал только спустя 14 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве вынесен приговор двум похитителям эстрадного певца Авраама Руссо. Преступление против артиста совершили еще в 2004 году. Однако заявление в органы он написал только спустя 14 лет. В 2019 году некоторых участников похищения уже судили. Позже это решение суда было отменено и дело рассматривали заново. 17 мая 2021 года в истории поставили очередную точку.

— Пресненский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова. Они осуждены за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Суд приговорил Дамирова к пяти годам лишения свободы, а Гусакова – к шести. Однако срок давности привлечения к ответственности истек. Поэтому судимость они получат, но в колонию не поедут.

Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля 2004 года Авраама Руссо пригласили на ужин в ресторан «Прага». На разговор певца позвал Тельман Исмаилов — бизнесмен азербайджанского происхождения, прежде всего известный как владелец ныне закрытого Черкизовского рынка. Из России он бежал, объявлен в международный розыск.

Беседа проходила в кабинете Исмаилова — он тогда был владельцем знаменитого ресторана. Авраама Руссо избили и угрожали убийством — рукоприкладством как раз занимались ныне осужденные. Певец был любимчиком владельца «Черкизона» и одним из главных активов по части шоу-бизнеса. Однако Исмаилову не нравилось, что Руссо имел побочный заработок от концертов с другими продюсерами.

— Потерпевшего переместили на автомобиле против его воли в дом в Московской области, где удерживали до отмены всех своих концертов, заключения контракта и проведения дальнейших эстрадных выступлений на условиях, выдвинутых злоумышленниками, — поделились в московской прокуратуре обстоятельствами дела.

В 2006 году на Руссо было совершено еще одно покушения. После этого он уехал с семьей в США. В России певец иногда выступает с концертами.