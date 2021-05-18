Журналист Евгений Попов: Нужно не допустить разрушения храмов в Кунцеве и Филях

Новый храм Андрея Рублева во время рабочей поездки осмотрели журналист Евгений Попов (слева) совместно с советником мэра и Патриарха Владимиром Ресиным. Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Москва продолжает строительство уникальных храмов, только в этом году в рамках программы «200 храмов» планируют построить шесть объектов и еще пять проектируются. Но параллельно с этим, по мнению журналиста Евгения Попова, нужно сохранить культурное наследие - многие исторические религиозные объекты требуют немедленной реставрации.

СДЕЛАТЬ ЦЕРКОВЬ ДОСТУПНОЙ ДЛЯ КАЖДОГО

Мемориальный храм в парке Артема Боровика, деревянный храм в Люблине, храм Преподобного Андрея Рублева в районе Раменки - в ближайшее время они станут доступны москвичам. Увеличить количество церквей просили сами горожане.

Новый храм Андрея Рублева во время рабочей поездки осмотрели журналист Евгений Попов совместно с советником мэра и Патриарха Владимиром Ресиным. Строительство святыни осуществляется на народные пожертвования.

- Официально храм будет оформлен в мае. Остается привезти и установить иконостас, завершить роспись и отделочные работы в нижнем храме. Освящение Великим чином запланировано в этом году. И это только первая очередь, в дальнейшем здесь будет построен дом причта со школой, - рассказал советник мэра и Патриарха Владимир Ресин.

Созидание духовного и культурного наследия страны, а также возрождение в современном обществе традиционных ценностей - это самая главная цель возведения новых храмов в Москве. В столице большинство храмов сохранились в историческом центре, а в спальных районах разросшегося города люди оказались духовно обездоленными. Таким образом, появилась идея сделать храм доступным для каждого.

- Каждый приход - это образование единомышленников. Сейчас в храмы приходят не только люди старшего поколения, но и молодежь, и дети. Например, храм Преподобного Андрея Рублева построен в шаговой доступности от жилых домов, а значит, люди смогут в своем районе зайти в храм, не нужно никуда ехать, - отметил Владимир Ресин.

РАЗВАЛИВАЮТСЯ КУПОЛА: НУЖНО СПАСТИ ИСТОРИЮ

Новые храмы, особенно в спальных районах, могут стать настоящими центрами притяжения в районе, ведь они несут функцию не только религиозную, но и образовательную, культурную, социальную. Это возможность дополнительных занятий для детей, концерты духовной музыки.

- Город пошел навстречу и выделяет земельные участки. Понятное дело, что за бюджетные средства мы в светском государстве строить храмы не можем и не должны, поэтому это исключительно личные инициативы. Приходят неравнодушные люди и помогают возводить храмы. Очень важно, что по программе «200 храмов» строят не типовые объекты, а индивидуальные здания. Хочется, чтобы потом эта программа распространялась и на реставрацию, чтобы это была комплексная работа, - сказал журналист Евгений Попов.

При этом важно не забывать историю и уделять внимание существующим храмам. Зачастую они находятся в непотребном состоянии. Срочной реставрации требуют храм Божией Матери «Знамение» в Кунцеве и храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, относящиеся к архитектурному наследию Нарышкиных.

- Они требуют колоссальных денежных средств, чтобы их восстановить. Это памятники архитектуры и охраняются государством, но тем не менее сейчас там разваливаются купола, трещины в стенах. Нужно найти способы, чтобы привести их в надлежащее состояние, - обратил внимание журналист Евгений Попов.

Москва не должна потерять исторические объекты, поэтому важно именно сейчас, по мнению Евгения Попова, совместными усилиями вместе с активистами менять ситуацию к лучшему и возрождать святыни.