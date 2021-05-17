Он поплыл на спор: 13-летний мальчик утонул на Варшавских прудах в Москве

Спасатели опустились на дно, а там глубина достигает 3-4 метра, и достали тело ребенка

Подросток утонул в Варшавских прудах, куда отправился 17 мая купаться с друзьями. В настоящее время прокуратура Москвы начала проверку в связи с инцидентом с несовершеннолетним на водном объекте на юге столицы.

- По предварительной информации, трое несовершеннолетних купались в Первом Варшавском пруду на юге столицы, один мальчик 2008 года рождения утонул. Дети находились на водном объекте без сопровождения взрослых, - рассказали в прокуратуре Москвы.

В настоящее время следователи восстанавливают картину произошедшего. Подростки решили искупаться, так как на улице было очень жарко – днем температура достигала +31 градуса. Несмотря на прохладную воду в пруду, они решили устроить заплывы на спор. Друзья предложили 13-летнему Дмитрию Малафееву (ред. – имя изменено) доплыть до середины пруда.

- Нас было трое. Мы предложили доплыть до середины пруда и вернуться. Дима доплыл и стал возвращаться, но потом не смог дальше плыть и утонул, - рассказывает друг Малафеева.

Друзья были такого же возраста, как и Дмитрий, по 13 лет. Все испугались - забрали свои вещи и Малафеева, и решили сбежать с места трагедии. Признаться родителям о пропаже Димы все равно пришлось. Они показали место гибели. Спасатели опустились на дно, а там глубина достигает 3-4 метра, и достали тело ребенка.

- В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и об обеспечении безопасности на водных объектах, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, - сказали в прокуратуре Москвы.