Новые маршруты в Москве: Трамвай вернется на Таганку и помчится в Троицк

Такие красавцы «Витязь-М» постепенно заменят старые трамваи в столице. Фото: Кирилл ЗЫКОВ/Агентство «Москва»

1 Вдоль улицы Сергия Радонежского в районе метро «Площадь Ильича»

• Длина маршрута - 690 м.

• Трасса соединит существующие пути на площади Рогожской Заставы и Андроньевской площади. Трамвай уже курсировал в этом районе столицы. Сначала конка, потом - с электрической тягой. Сама улица за это время меняла названия - бывшая Воронья, затем Тулинская. Сейчас по историческому маршруту пассажиров прокатят трамваи «Витязь-М».

• Остановок - 5.

• Запуск - ориентировочно в 2022 г.

Что получат пассажиры:

Появится связка шоссе Энтузиастов со станцией «Курская» (кольцевая) и Арбатско-Покровской линией метро, Курским вокзалом и МЦД-2 «Нахабино - Подольск». Жители Новогиреева и Перова смогут пользоваться новым маршрутом до метро «Курская».

Во время реконструкции улицы Сергия Радонежского:

• на участке от Андроньевской площади до площади Рогожской Заставы обустроят проезжую часть на 3 - 5 полос движения в сторону центра и на 3 - 4 полосы движения из центра, а также разделительную полосу с барьерным ограждением;

• вдоль четной стороны улицы Сергия Радонежского откроется пешеходный маршрут. Благодаря этому жителям района будет проще добираться до станций метро, остановок наземки и мест отдыха;

• сохранят зеленую полосу, отделяющую пешеходную зону от проезжей части. Здесь дополнительно высадят деревья и кустарники.

Вдоль улицы Сергия Радонежского в районе метро «Площадь Ильича».

2 От станции метро «Пражская» - в район Бирюлево Западноеи северную часть района Бирюлево Восточное

• Длина маршрута - 5,32 км (1,31 км - по эстакаде и 4 км - по земле).

• Трасса идет по районам Чертаново Центральное и Чертаново Южное, вдоль улицы Красного Маяка от пересечения с улицей Чертановская. Затем пути проходят около станции метро «Пражская» и далее в районы Бирюлево Западное и северную часть Бирюлева Восточного.

• Остановок - 9. Один павильон с рабочим названием «Покровское» планируют поставить на эстакаде длиной 1 км. На этом участке мало свободного места, поэтому на трамвайную остановку можно будет попасть только по лестницам или на лифтах. Их спрячут в специальных башнях.

• Средняя скорость движения - 25 - 28 км/час. Время в пути - 10 - 12 минут.

• Запуск - ориентировочно в 2022 г.

Что получат пассажиры:

Быстрее можно будет добираться от дома или работы до метро «Пражская» и платформы Покровское Курского направления МЖД и обратно. При этом жители Бирюлева сэкономят примерно 10 - 15 минут на каждой поездке до метро «Пражская».

От станции метро «Пражская» - в район Бирюлево Западноеи северную часть района Бирюлево Восточное.

3 От станции метро «Шоссе Энтузиастов» - в район Ивановское (Восточный округ)

• Длина маршрута - 4 км.

• Трасса пойдет с северной стороны шоссе Энтузиастов от 3-й Владимирской улицы до пересечения с Большим Купавенским проездом, далее с южной стороны до разворотного кольца улицы Сталеваров.

• Остановок - 4.

• Средняя скорость движения - 28 - 30 км/час. Время в пути - 13 - 15 минут.

• Запуск - после 2022 г.

Что получат пассажиры:

Трамвай свяжет район Ивановское со станциями желтой ветки метро. При этом жители Ивановского и Перова смогут экономить до 30 минут на каждой поездке до метро «Шоссе Энтузиастов».

От станции метро «Шоссе Энтузиастов» - в район Ивановское (Восточный округ).

ЧТО ЕЩЕ

В Новой Москве на строящейся автотрассе между Щербинкой и Троицком проложат скоростной трамвайный путь. На нем появится 20 остановок. Запуск - ориентировочно в 2022 году. Кроме того, рядом с рельсовой дорогой также смогут ездить автобусы и маршрутные такси.

На северо-западе столицы во время капремонта Строгинского моста на действующей трамвайной линии обновят рельсы и железобетонные плиты. Для трамваев уже открыли реверсивное движение по одному из путей, который будет регулироваться временными светофорами. Ремонт планируют завершить в декабре 2021 года.