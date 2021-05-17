Ипподром коней скакучих: Почему главному московскому аттракциону прошлых лет прочат закрытие

Последние годы активно обсуждают идею о сносе ипподроме. Живо ли увлечение аристократов в современной Москве?
Фото: Андрей АБРАМОВ
Последние статьи о Центральном московском ипподроме (ЦМИ) начинаются заурядно. Шедевр сталинской архитектуры, в котором слились контуры Кремля и Большого театра, ждет бесславный снос. Ведь на 40 гектаров земли у ТТК и метро «Беговая» давно имеют виды застройщики.
Корреспондент «КП» отправился на скачки, чтобы узнать, действительно ли московский ипподром превратился в загнанную лошадку? Спойлер: репортаж закончил в коньячном угаре, с полным карманов чеков тотализатора.
Главное здание ипподрома
Фото: Андрей АБРАМОВ
Черный «Майбах» крадется по перерытой парковке ипподрома (здесь меняют асфальт). Из тонированной иномарки под палящее солнце выбирается дорого одетая пара. Ныряю на ипподром через служебную калитку и оказываюсь в гуще дамочек в шляпках — все по старой лондонской традиции. Только современные леди с налитыми губами, вместо пышных платьев — более облегающие наряды.
Девушки приходят в чудных шляпках
Фото: Андрей АБРАМОВ
— Юлька, ты же мужиков обещала! И где они? — вопрошают в толпе шляпниц.
Мужики есть, и видные. Занимают столики в ресторане, а не на трибунах. Вот только на ипподром прибывают в сопровождении спутниц. В директорскую ложу, по слухам, захаживают чиновники Минсельхоза. Только к народу они не спускаются.
Мимо шляпного эскадрона проковылял одутловатый дедок. Обойдя женщин с тыла, он игриво присвистнул и полез на трибуну. Так сегодня выглядит типичный посетитель ипподрома. Пенсионер в клетчатой рубашке, с кроссвордом и программой дня под мышкой.
Перед началом заездов трибуны полны гостей
Фото: Андрей АБРАМОВ
Бега проводят круглый год: дождь и снег не помеха. В зимний сезон по воскресеньям (12:00), а с мая по сентябрь бега и скачки каждые выходные (15:00) (см. «В чем разница»).
Кажется, что скачки это драйв, ожесточенная гонка под крики с трибун. Так и есть. Только длится экшн ровно пять секунд.
Лошади стартуют на противоположной части поля. Зрители могут видеть это только на экране. Большую часть круга скакуны вдали, хоть и под взором камер. Наконец финиш — самая яркая часть — происходит на глазах зрителей. Дальше 20 минут перерыва до следующего забега. 13 стартов в день моего визита длились более четырех часов. Но лицезреть воочию зритель мог от силы полторы минуты.
Это скачки
Фото: Андрей АБРАМОВ
А это бега
Фото: Андрей АБРАМОВ
Немудрено, что после пары заездов толпа понемногу расходится. Именно толпа, потому что к началу трибуны забиты. По лестницам носится вереница официантов с подносами, на которых охлажденные бутылки игристого (см. «Кстати»). Когда очередной заезд финиширует, народ рвет глотки, топает и хлопает. Трибуны на миг оживают, чтобы затем еще на 20 минут залипнуть в телефонах.
И это не претензии к администрации. Просто сам спорт, несмотря на резвых скакунов, проиграл современному темпу времени.
На ипподром взирают московские новостройки
Фото: Андрей АБРАМОВ
Прислонился к ограде у кромки дорожки. На траву полетели отвалившиеся камни забора. История сыпалась на глазах. Осмотрелся: на ветшающий ипподром с укоризной глядят стеклянно-бетонные апартаменты. Со стороны дорожек донеслось раздосадованное:
— Ну, ты че-е-е, блин? — только «блин» заменено крепким словцом. Жокей ругал скакуна, который не дожал перед финишем.
Флюгер с изображением орловского рысака, символа российского коневодства
Фото: Андрей АБРАМОВ
Жокеи вообще забавные ребята. Низкие мужички, смуглые, черноволосые — едут из южных регионов России и Казахстана. Весят 55 — 60 кг, а ростом метр с жокейкой — так называется кепка-шлем спортсмена. Все сидят на диетах и много бегают, чтобы сгонять каждый грамм веса.
Все жокеи — коренастые ребята не тяжелее 60 кило.
Фото: Андрей АБРАМОВ
За призовые места можно выиграть от 3000 до 60 000 рублей — такие суммы были в день, когда я посетил испытания. Формально деньги забирает хозяин лошади, но процент по договоренности достается жокею и тренеру.
Иду в тотализатор, где делают ставки. От букмекерской конторы его отличает главный принцип. У букмекеров вы играете против конторы, а здесь все участники играют против всех. Поэтому ставка называется пари, а выигрыш выплачивается из общего котла, который составляют все взносы игроков.
Наблюдать скачки и бега можно из-за столика ресторана
Фото: Андрей АБРАМОВ
Принимают только наличные. Прежде нужно зарегистрироваться с паспортом — допускаются 18+. Забрать выигрыш до конца дня, иначе сгорит.
Гадаю, на кого ставить. Хотел обратиться к завсегдатаям: «Господа!». Утирая слезу от сигаретного дыма, который заполонил все вокруг, выбрал более подходящее:
— Мужики, на кого ставить?
— На Радфорда!
— А мне нравится Дистометр!
Я протянул кассиру 100 рублей. Через минуту мой Дистометр пришел третьим, Радфорд вторым, гонку выиграл Антэк.
Кассы тотализатора
Фото: Андрей АБРАМОВ
На трибунах встретил дедка. Седовласый собеседник сказал, что его зовут Яков Тимофеевич, но можно просто Яша или Тимофеич. Из нагрудного кармана выпрыгнула чекушка с жидкостью чайного цвета внутри.
Тимофеич любезно протянул мне пластиковый стакан. Сам отхлебнул из горла. От солнышка совсем разморило. Откинувшись, я внимал наставлениям нового товарища:
— Я тут почти каждую неделю. Когда тотализатор закрыли (это было в 2009 году в разгар антиигорной кампании — прим. авт.) появились барыги, которые ставки принимали. В 2012-м снова разрешили тотализатор, стало повеселей.
А так смотрит забеги простой народ на трибун
Фото: Андрей АБРАМОВ
Я пожаловался: второй раз вернуться на ипподром не тянет. Яков Тимофеич научил:
— Просто надо играть. Хоть 10 рублей поставь, сразу интерес появляется. Я выигрывал и 20 000 рублей. Только в тот раз талончик потерял и выигрыш получить не смог. Бывают везучие дни, бывают не очень. По итогу выходишь в ноль.
В тотализаторе уповать на Фортуну мало. Нужно анализировать прошлые результаты скакунов, их резвость — за сколько пробегают 1000 метров, количество стартов. Самое замечательное, что вся информация есть в программке дня. В ней даже указаны прогнозы экспертов.
С Тимофеичем скачки заиграли новыми красками. Дело даже не в бесконечных склянках коньяка, которые дед-фокусник вынимал из рукавов и карманов. Как он пронес их — загадка, учитывая, что при входе досматривает охрана. Чекухами светили и другие дедки на трибунах.
Можно покататься в качалке
Фото: Андрей АБРАМОВ
С новым знакомым мы чокались на удачу, делали ставки и, затаив дыхание, наблюдали финиш. Я уповал на Примадонну, Русскую Сказку, Туземца, Норд Фокс. Все проиграли. Тимофеич угадывал победителя и делал более прибыльные ставки — на три призовых места и даже шесть победителей в шести забегах. Если бы угадал шесть из шести, получил бы 100 тысяч рублей.
Наблюдать скачки вблизи могут только фотографы
Фото: Андрей АБРАМОВ
Наутро я выгреб из карманов кучу проигрышных чеков тотализатора. После допинга Тимофеича пришлось унимать боль в голове. Зато подумал, что на ипподром еще раз вернусь. Возьму даму, закажу столик в ресторане, все ей объясню и обязательно поставлю пусть даже символическую сумму на лошадку. Чтобы те самые пять секунд финиша стали самой яркой краской дня.
В скачках жокей верхом, а в бегах за жеребцом пристегнута двухколесная качалка.
Ипподром старается развлекать публику. Например, 16 мая пригласили выступить конную полицию
Фото: Андрей АБРАМОВ
Билет на ипподром (продают в кассах) - 150 — 400 руб. (дети до 6 лет бесплатно)
Экскурсия (по предварительной записи – 8 (495) 120-15-85) - 600 — 2000 руб.
Катание на русской тройке - 200 — 400 руб.
Катание на пони - 150 руб.
Напитки в киоске - 50 — 200 руб.
Фастфуд - 150 — 250 руб.
Как посмотреть бега красиво
Можно забронировать столик в ресторане «Астория» на территории ипподрома. Делать это лучше заранее — лучшие места быстро разбирают. Есть места в зале с панорамными окнами и на отдельных трибунах. Билет стоит 450 — 550 руб. Плюс депозит 1500 руб. за каждого человека за столом. Депозит тратите на еду и напитки из меню. Цены средние для столичных ресторанов. Салаты 485 — 760 руб., горячее 750 — 1480 руб., бокал вина 600 руб., бутылка вина 1200 — 6000 руб.
К слову, если обойти ипподром с юга и пойти в сторону летнего сада, где катают на лошадях, то наткнетесь на столовую для сотрудников. Там можно пообедать в демократичной обстановке.
Первые скачки прошли в Москве в 1834 году — с этого года и ведет свою историю московский ипподром. Тогда Общество конской скаковой охоты располагалось на Ходынском поле на месте микрорайона через дорогу от современного ипподрома. Позже начали строить здания и трибуны на месте нынешнего ристалища.
На московском ипподроме впервые демонстрировали рысаков графа Орлова. С установлением советской власти скачки — вроде бы буржуазное развлечение — не прекратили. В 1949 году главное здание сгорело. Его восстановили через шесть лет по проекту академика Иван Жолтовского — он же делал часть комплекса зданий современного Центробанка, дом на Моховой, здание Строгановского училища.
Ждет ли ЦМИ реконструкция?
— Косметический ремонт ипподрома проводится ежегодно. Масштабная реконструкция ожидается, но сроки пока назвать не можем, — сообщили в пресс-службе ипподрома.
Источник «Комсомолки» в АО «Росипподромы», которое руководит площадкой, сообщил, что с 2017 года обсуждают несколько проектов. От полной реконструкции всей инфраструктуры, конюшен и главного здания, до частичного сноса некоторых вторичных сооружений.
При втором варианте на их месте построят жилые комплексы и благоустроят территорию, превратив часть территории в место отдыха. Такой расклад не всех устраивает. Есть и компромиссные варианты: часть земли отдают инвестору под офисное здание, а он дает деньги на реконструкцию.
— Полная реконструкция ипподрома выльется в несколько миллиардов. Мы, сотрудники, и тысячи неравнодушных москвичей хотим обновления и сохранения исторического наследия. Ипподром можно превратить во второй Северный речной вокзал — в плане знаковости реконструкции, сделать модную точку притяжение на городской карте. Судьбу ЦМИ обсуждают на самом высоком уровне. Пока все идет к тому, что застройки не будет, а комплекс ждет вторая жизнь, — рассказал собеседник.