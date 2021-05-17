Ипподром коней скакучих: Почему главному московскому аттракциону прошлых лет прочат закрытие

Последние годы активно обсуждают идею о сносе ипподроме. Живо ли увлечение аристократов в современной Москве? Фото: Андрей АБРАМОВ

Последние статьи о Центральном московском ипподроме (ЦМИ) начинаются заурядно. Шедевр сталинской архитектуры, в котором слились контуры Кремля и Большого театра, ждет бесславный снос. Ведь на 40 гектаров земли у ТТК и метро «Беговая» давно имеют виды застройщики.

Корреспондент «КП» отправился на скачки, чтобы узнать, действительно ли московский ипподром превратился в загнанную лошадку? Спойлер: репортаж закончил в коньячном угаре, с полным карманов чеков тотализатора.

Главное здание ипподрома Фото: Андрей АБРАМОВ

ДАМЫ, ГОТОВЬТЕ ШЛЯПКИ

Черный «Майбах» крадется по перерытой парковке ипподрома (здесь меняют асфальт). Из тонированной иномарки под палящее солнце выбирается дорого одетая пара. Ныряю на ипподром через служебную калитку и оказываюсь в гуще дамочек в шляпках — все по старой лондонской традиции. Только современные леди с налитыми губами, вместо пышных платьев — более облегающие наряды.

Девушки приходят в чудных шляпках Фото: Андрей АБРАМОВ

— Юлька, ты же мужиков обещала! И где они? — вопрошают в толпе шляпниц.

Мужики есть, и видные. Занимают столики в ресторане, а не на трибунах. Вот только на ипподром прибывают в сопровождении спутниц. В директорскую ложу, по слухам, захаживают чиновники Минсельхоза. Только к народу они не спускаются.

Мимо шляпного эскадрона проковылял одутловатый дедок. Обойдя женщин с тыла, он игриво присвистнул и полез на трибуну. Так сегодня выглядит типичный посетитель ипподрома. Пенсионер в клетчатой рубашке, с кроссвордом и программой дня под мышкой.

Перед началом заездов трибуны полны гостей Фото: Андрей АБРАМОВ

ПОЧЕМУ СКУЧНО

Бега проводят круглый год: дождь и снег не помеха. В зимний сезон по воскресеньям (12:00), а с мая по сентябрь бега и скачки каждые выходные (15:00) (см. «В чем разница»).

Кажется, что скачки это драйв, ожесточенная гонка под крики с трибун. Так и есть. Только длится экшн ровно пять секунд.

Лошади стартуют на противоположной части поля. Зрители могут видеть это только на экране. Большую часть круга скакуны вдали, хоть и под взором камер. Наконец финиш — самая яркая часть — происходит на глазах зрителей. Дальше 20 минут перерыва до следующего забега. 13 стартов в день моего визита длились более четырех часов. Но лицезреть воочию зритель мог от силы полторы минуты.

Это скачки Фото: Андрей АБРАМОВ

А это бега Фото: Андрей АБРАМОВ

Немудрено, что после пары заездов толпа понемногу расходится. Именно толпа, потому что к началу трибуны забиты. По лестницам носится вереница официантов с подносами, на которых охлажденные бутылки игристого (см. «Кстати»). Когда очередной заезд финиширует, народ рвет глотки, топает и хлопает. Трибуны на миг оживают, чтобы затем еще на 20 минут залипнуть в телефонах.

И это не претензии к администрации. Просто сам спорт, несмотря на резвых скакунов, проиграл современному темпу времени.

На ипподром взирают московские новостройки Фото: Андрей АБРАМОВ

ЖОКЕИ НА ДИЕТЕ

Прислонился к ограде у кромки дорожки. На траву полетели отвалившиеся камни забора. История сыпалась на глазах. Осмотрелся: на ветшающий ипподром с укоризной глядят стеклянно-бетонные апартаменты. Со стороны дорожек донеслось раздосадованное:

— Ну, ты че-е-е, блин? — только «блин» заменено крепким словцом. Жокей ругал скакуна, который не дожал перед финишем.

Флюгер с изображением орловского рысака, символа российского коневодства Фото: Андрей АБРАМОВ

Жокеи вообще забавные ребята. Низкие мужички, смуглые, черноволосые — едут из южных регионов России и Казахстана. Весят 55 — 60 кг, а ростом метр с жокейкой — так называется кепка-шлем спортсмена. Все сидят на диетах и много бегают, чтобы сгонять каждый грамм веса.

Все жокеи — коренастые ребята не тяжелее 60 кило. Фото: Андрей АБРАМОВ

За призовые места можно выиграть от 3000 до 60 000 рублей — такие суммы были в день, когда я посетил испытания. Формально деньги забирает хозяин лошади, но процент по договоренности достается жокею и тренеру.

Иду в тотализатор, где делают ставки. От букмекерской конторы его отличает главный принцип. У букмекеров вы играете против конторы, а здесь все участники играют против всех. Поэтому ставка называется пари, а выигрыш выплачивается из общего котла, который составляют все взносы игроков.

Наблюдать скачки и бега можно из-за столика ресторана Фото: Андрей АБРАМОВ

Принимают только наличные. Прежде нужно зарегистрироваться с паспортом — допускаются 18+. Забрать выигрыш до конца дня, иначе сгорит.

Гадаю, на кого ставить. Хотел обратиться к завсегдатаям: «Господа!». Утирая слезу от сигаретного дыма, который заполонил все вокруг, выбрал более подходящее:

— Мужики, на кого ставить?

— На Радфорда!

— А мне нравится Дистометр!

Я протянул кассиру 100 рублей. Через минуту мой Дистометр пришел третьим, Радфорд вторым, гонку выиграл Антэк.

Кассы тотализатора Фото: Андрей АБРАМОВ

СЕКРЕТ ТОТАЛИЗАТОРА

На трибунах встретил дедка. Седовласый собеседник сказал, что его зовут Яков Тимофеевич, но можно просто Яша или Тимофеич. Из нагрудного кармана выпрыгнула чекушка с жидкостью чайного цвета внутри.

Тимофеич любезно протянул мне пластиковый стакан. Сам отхлебнул из горла. От солнышка совсем разморило. Откинувшись, я внимал наставлениям нового товарища:

— Я тут почти каждую неделю. Когда тотализатор закрыли (это было в 2009 году в разгар антиигорной кампании — прим. авт.) появились барыги, которые ставки принимали. В 2012-м снова разрешили тотализатор, стало повеселей.

А так смотрит забеги простой народ на трибун Фото: Андрей АБРАМОВ

Я пожаловался: второй раз вернуться на ипподром не тянет. Яков Тимофеич научил:

— Просто надо играть. Хоть 10 рублей поставь, сразу интерес появляется. Я выигрывал и 20 000 рублей. Только в тот раз талончик потерял и выигрыш получить не смог. Бывают везучие дни, бывают не очень. По итогу выходишь в ноль.

В тотализаторе уповать на Фортуну мало. Нужно анализировать прошлые результаты скакунов, их резвость — за сколько пробегают 1000 метров, количество стартов. Самое замечательное, что вся информация есть в программке дня. В ней даже указаны прогнозы экспертов.

С Тимофеичем скачки заиграли новыми красками. Дело даже не в бесконечных склянках коньяка, которые дед-фокусник вынимал из рукавов и карманов. Как он пронес их — загадка, учитывая, что при входе досматривает охрана. Чекухами светили и другие дедки на трибунах.

Можно покататься в качалке Фото: Андрей АБРАМОВ

С новым знакомым мы чокались на удачу, делали ставки и, затаив дыхание, наблюдали финиш. Я уповал на Примадонну, Русскую Сказку, Туземца, Норд Фокс. Все проиграли. Тимофеич угадывал победителя и делал более прибыльные ставки — на три призовых места и даже шесть победителей в шести забегах. Если бы угадал шесть из шести, получил бы 100 тысяч рублей.

Наблюдать скачки вблизи могут только фотографы Фото: Андрей АБРАМОВ

Наутро я выгреб из карманов кучу проигрышных чеков тотализатора. После допинга Тимофеича пришлось унимать боль в голове. Зато подумал, что на ипподром еще раз вернусь. Возьму даму, закажу столик в ресторане, все ей объясню и обязательно поставлю пусть даже символическую сумму на лошадку. Чтобы те самые пять секунд финиша стали самой яркой краской дня.

В ЧЕМ РАЗНИЦА

В скачках жокей верхом, а в бегах за жеребцом пристегнута двухколесная качалка.

Ипподром старается развлекать публику. Например, 16 мая пригласили выступить конную полицию Фото: Андрей АБРАМОВ

КОШЕЛЕК

Билет на ипподром (продают в кассах) - 150 — 400 руб. (дети до 6 лет бесплатно)

Экскурсия (по предварительной записи – 8 (495) 120-15-85) - 600 — 2000 руб.

Катание на русской тройке - 200 — 400 руб.

Катание на пони - 150 руб.

Напитки в киоске - 50 — 200 руб.

Фастфуд - 150 — 250 руб.

КСТАТИ

Как посмотреть бега красиво

Можно забронировать столик в ресторане «Астория» на территории ипподрома. Делать это лучше заранее — лучшие места быстро разбирают. Есть места в зале с панорамными окнами и на отдельных трибунах. Билет стоит 450 — 550 руб. Плюс депозит 1500 руб. за каждого человека за столом. Депозит тратите на еду и напитки из меню. Цены средние для столичных ресторанов. Салаты 485 — 760 руб., горячее 750 — 1480 руб., бокал вина 600 руб., бутылка вина 1200 — 6000 руб.

К слову, если обойти ипподром с юга и пойти в сторону летнего сада, где катают на лошадях, то наткнетесь на столовую для сотрудников. Там можно пообедать в демократичной обстановке.

СПРАВКА «КП»

Первые скачки прошли в Москве в 1834 году — с этого года и ведет свою историю московский ипподром. Тогда Общество конской скаковой охоты располагалось на Ходынском поле на месте микрорайона через дорогу от современного ипподрома. Позже начали строить здания и трибуны на месте нынешнего ристалища.

На московском ипподроме впервые демонстрировали рысаков графа Орлова. С установлением советской власти скачки — вроде бы буржуазное развлечение — не прекратили. В 1949 году главное здание сгорело. Его восстановили через шесть лет по проекту академика Иван Жолтовского — он же делал часть комплекса зданий современного Центробанка, дом на Моховой, здание Строгановского училища.

ВОПРОС РЕБРОМ

Ждет ли ЦМИ реконструкция?

— Косметический ремонт ипподрома проводится ежегодно. Масштабная реконструкция ожидается, но сроки пока назвать не можем, — сообщили в пресс-службе ипподрома.

Источник «Комсомолки» в АО «Росипподромы», которое руководит площадкой, сообщил, что с 2017 года обсуждают несколько проектов. От полной реконструкции всей инфраструктуры, конюшен и главного здания, до частичного сноса некоторых вторичных сооружений.

При втором варианте на их месте построят жилые комплексы и благоустроят территорию, превратив часть территории в место отдыха. Такой расклад не всех устраивает. Есть и компромиссные варианты: часть земли отдают инвестору под офисное здание, а он дает деньги на реконструкцию.

— Полная реконструкция ипподрома выльется в несколько миллиардов. Мы, сотрудники, и тысячи неравнодушных москвичей хотим обновления и сохранения исторического наследия. Ипподром можно превратить во второй Северный речной вокзал — в плане знаковости реконструкции, сделать модную точку притяжение на городской карте. Судьбу ЦМИ обсуждают на самом высоком уровне. Пока все идет к тому, что застройки не будет, а комплекс ждет вторая жизнь, — рассказал собеседник.