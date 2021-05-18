Вместо холста и кисти — байк и смартфон: москвич рисует GPS-арт на городских картах

Максим Телегин из Южного Медведково стал одним из первопроходцев нового спортивно-художественного направления. Он занимается GPS-артом. Фото: Личный архив

Максим Телегин из Южного Медведково стал одним из первопроходцев нового спортивно-художественного направления. Он занимается GPS-артом. Изображает на виртуальных картах забавные фигуры при помощи трекинга. Трекинг — это отслеживание местоположения. Любой смартфон умеет отражать на карте. Максим использует эту опцию, чтобы рисовать.

— Художественные маршруты я начал делать с середины 2020-го года. Первый получился случайно. Я катал по грунтам в Лосином Острове. Заметил, что полученный трек похож на кораблик. Затем попробовал что-то сделать сознательно: поискал по карте и получилась лошадка. Эта тема меня затянула и я стал серийным GPS-артовцем, — рассказал Максим корреспонденту kp.ru.

Первый рисунок Максима — пароход. Фото: Личный архив

Москвичу 47 лет. Он работает корпоративным курьером. А свободное время посвящает активному досугу: ролики, самокат, лыжи и велосипед. При помощи последнего и нарисованы большинство артов.

— В зрелом возрасте на велосипеде катаю с 2009 года. К транспорту отношусь как к простейшему механизму, на бренды не молюсь, и байки особо не жалею. Использую рамы Stern Motion 1.0, Hooligan, Format 1315 (модели среднего ценового сегмента — прим.авт.), — делится GPS-артовец.

А этого грызуна автор назвал «Крыса московская». Фото: Личный архив

Для рисования Максим использует популярное приложение спортсменов «Страва» (Strava). Это микс соцсети, дневника тренировок, а заодно помогает записывать маршруты.

— Люблю читать комментарии под своими арт-заездами. Чтобы получить лайк или комментарий надо действительно поработать. Просто за красивую картинку поддерживать не будут, — рассказывает москвич.

Поросенок на фоне СВАО. Фото: Личный архив

КАК РИСУЕТСЯ GPS-АРТ

1. Маршрут делается в «Страве» в разделе «Мои маршруты».

2. Никакой программы по автоматическому созданию арт- маршрутов нет. Образы на карте Максим находит интуитивно.

3. Техническая часть: проработка алгоритма маршрута с учетом всех особенностей городского ландшафта.

4. Выезд на составленный маршрут. Рассказываем Максим: «Еду строго по маршруту согласно алгоритму. Никаких импровизаций. Любой незапланированное изменение маршрута может полностью уничтожить замысел».

5. «Часто бывает, что на пути дом, школа, пруд и т.д. Тогда запись останавливается, препятствие объезжается, запись включается. Получается прямая линия. Этот маневр я называю «срезка». Практически ни один рисунок без него не делается. Проще сказать, где срезок нет. Это фигура таксы и акулы. Они рисуются без остановок».

Самый быстрый, легкий и популярный маршрут — такса. У него простейший алгоритм без остановок и преград. Фото: Личный архив

Некоторые могут заметить, что спортсмен может схитрить и только нарисовать маршрут на карте, но не проехать его. На что Максим Телегин парирует:

— Зачем мне самого себя обманывать? К тому же в мертвом треке не указаны средняя скорость и изменения высоты. Так все пользователи поймут, что я лишь нарисовал, но не проехал его, — объясняет мужчина.

Самый сложный маршрут — змея. Километраж небольшой, но сложный алгоритм прорисовки . Изображен самокатом. Фото: Личный архив

КСТАТИ

Вы можете следить за новыми рисунками Максима и поддерживать его лайками на страничке москвича в Strava.

Дедушка в шляпе или главный ночной кошмар подростков Фредди Крюгер. Фото: Личный архив

Голова дракона. Фото: Личный архив

Тиранозавр. Фото: Личный архив

Бабочка. Фото: Личный архив

Сердитый кролик в платье. Фото: Личный архив

Танцующий очкарик. Фото: Личный архив