Жара бьет 124-летний рекорд: в московском метро уже начали выдавать воду

В Москве второй день подряд летняя жара. Сегодня по прогнозу в городе до +30 градусов. Синоптики говорят, что в столице обновлен 124-летний рекорд тепла, а в метрополитене стали выдавать бесплатно воду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве второй день подряд летняя жара. Сегодня по прогнозу в городе до +30 градусов. Синоптики говорят, что в столице обновлен 124-летний рекорд тепла, а в метрополитене стали выдавать бесплатно воду.

- Так тепло, как сегодня, в этот день в столице не было за всю историю наблюдений за погодой. В полдень столбики термометров в Москве, на метеостанции ВДНХ, поднялись до отметки +29,2 градусов, что на 0,1 градус выше, чем было в далеком 1897 году. Точное значение нового рекорда будет известно после 21.00 по местному времени, - рассказали в метеобюро "Фобос".

Специалисты по погоде говорят, что температура воздуха почти на 2 градуса опережает график минувшего дня. Есть такое ощущение, что днем температурный максимум достигнет +32… +33 градусов.

Пассажиры метро уже ощутили на себе влияние солнца, а чтобы было комфортно ездить в метро, на станциях увеличили воздухообмен и перевели вентиляцию в летний режим.

- А еще мы бесплатно раздаем пассажирам воду на станциях, если температура на них превысит 28 градусов, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

На каких станциях метро выдают бесплатно воду:

- Выхино

- Багратионовская

- Измайловская

- Бульвар Адмирала Ушакова

- Бунинская аллея

- Ул. Скобелевская

- Кунцевская (Арбато-Покровская линия)

- Кутузовская

- Пионерская

- Студенческая

- Фили

- Филевский парк

На каких станциях МЦК выдают бесплатно воду:

- Стрешнево

- Панфиловская

- Лихоборы

- Окружная

- Владыкино

- Бульвар Рокоссовского

- Андроновка

- Нижегородская

Кстати

Что с погодой: грозы возвращаются

Уже со среды, 19 мая, в столице начнет сказываться влияние холодного фронта, а это означает, что в город возвращаются ливни и грозы.

- Показания термометров станут понижаться. В последующие дни ненастье усилится, и в пятницу-субботу уже +18… +19 градусов - это та температура, которая характерна для середины мая, - рассказали в метеобюро "Фобос".