Детский магазин в Москве опечатали из-за очереди за автографами к актерам фильма "Майор Гром"

Роспотребнадзор провел административное расследование и выявил нарушения. Фото: instagram.com/li.tomoko

Центральный детский магазин в выходные приехали фанаты фильма "Майор Гром", чтобы взять автографы у звезд кино. Количество людей было огромное, очередь выстроилась даже за пределами магазина на Лубянке. Многочисленные публикации в соцсетях стали поводом для проверки магазина на предмет соблюдения профилактических мер.

- Никто не соблюдает социальную дистанцию в 1,5 метра во время массового мероприятия, - писали в соцсетях.

А ведь в столице еще не отменили ограничения, связанные с коронавирусом.

Управление Роспотребнадзора по городу Москве возбудило административное расследование в отношении Центрального детского магазина на Лубянке.

- Там прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований, - прокомментировали в Управлении Роспотребнадзора по Москве.

В ходе расследования выявлены нарушения относительно правил «Профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а именно: недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, посетители без масок и перчаток, в местах общего пользования отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха.

- Также в магазине был недостаточный запас дезинфицирующих средств. На сотрудников клининга, технический персонал, не представлены результаты лабораторных исследований методом тестирования ПЦР на новую коронавирусную инфекцию, - сказали в Управлении Роспотребнадзора по Москве.

По итогу расследования, 18 мая в отношении Центрального детского магазина был применен временный запрет деятельности с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы. Количество дней, когда магазин будет закрыт, определят в суде.

Согласно статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" магазин могут закрыть на срок до 90 суток.