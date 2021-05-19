Российский ученый Мажуга: Без аспирантов развитие науки невозможно

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга поддержал готовность правительства создать систему грантов для привлечения талантливых аспирантов в науку. По его мнению, без сильных аспирантов российская наука не сможет развиваться, поэтому к этой работе необходимо привлечь и бизнес-структуры.

Напомним, на прошлой неделе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме «Молодежь и наука» заявил о необходимости совершенствования работы аспирантуры как важного этапа в научной жизни и о готовности государства развивать грантовую поддержку талантливых молодых людей.

Александр Мажуга. Фото: Данил ГОЛОВКИН

«Сегодня в наших вузах учатся 80 тысяч аспирантов, большинство из которых сделали этот шаг, чтобы посвятить себя научно-исследовательской деятельности, - отметил ректор РХТУ. - Мы должны понимать, что без сильных целеустремленных аспирантов никакое развитие науки невозможно. Считаю, поддержка аспирантов сегодня может идти сразу по нескольким направлениям - это и достойная стипендия, и возможность получить гранты на исследования, и поддержка со стороны предприятий, бизнес-структур, заинтересованных в работе молодых специалистов».

В своем выступлении на общем собрании членов РАН 20 апреля этого года Дмитрий Чернышенко заявил, что в будущем примерно для 30% наиболее талантливых аспирантов планируется заменить стипендии на трехлетние исследовательские гранты. Их размер составит около 700 тысяч рублей в год. По мнению авторов инициативы, такая система позволит аспирантам сосредоточиться на науке, обеспечить результат, а также создаст приток новых кадров.