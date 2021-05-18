После аварии, в которой 17-летний студент сбил людей на Волгоградском проспекте, возбудили два уголовных дела

Водитель не справился с управлением. Фото: ЦОДД

Стали известны новые обстоятельства аварии, которая произошла утром 18 мая на Волгоградском проспекте. 17-летний студент-первокурсник МФЮА Эльмар был за рулем отечественной «семерки». ВАЗ вылетел на тротуар и сбил несколько человек.

«ТОРМОЗА НЕ СРАБОТАЛИ»

По данным столичного Главка МВД, пострадали четверо человек. В ГСУ СКР по Москве заявили, что число пострадавших позже увеличилось до пяти.

Водительские права Эльмар не получал. Полицейским он сказал, что машину купил с рук, якобы родители об этом не знали.

— Я хотел подъехать к институту, тормоза не сработали, — с легким восточным акцентом объяснил парень на допросе в полиции.

Очевидцы — ребята из вуза Эльмара — рассказали, якобы парня подрезала другая легковушка на дороге. Однако на записи с камер наблюдения, других машин не видно. ВАЗ цвета «баклажан» обогнал поливальную машину, вошел в занос и вылетел на тротуар. Там стояли несколько студентов, которых и снесла легковушка. Двое пострадавших несовершеннолетние.

Кстати, разные данные о числе пострадавших, корреспонденту kp.ru объяснили в пресс-службе МФЮА:

— Он сбил троих. Еще два человека стояли рядом. Они упали друг на друга. Знаем, что у одного молодого человека, рассечена губа.

Тюнингованная «Лада» сбила четырех пешеходов на Волгоградском проспекте в Москве. Фото: ЦОДД

ПОЧЕМУ ОТВЕЧАТЬ БУДЕТ ПРОДАВЕЦ МАШИНЫ

В полиции сообщили, что у пострадавших — ушибы и сотрясения. В такой формулировке это тянет только на вред здоровью средний тяжести. Такие аварии не попадают под Уголовный кодекс и наказываются административным штрафом до 20 тысяч рублей.

Однако в пресс-службе ГСУ СКР по Москве сообщили, что уголовка все же возбуждена. И даже две.

— По признакам преступлений — вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (151.2 УК РФ) и нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения (264 УК РФ), — рассказали в ведомстве.

Отметим, что по ст. 264 УК РФ наказывают только, если вред здоровью пострадавшего признают тяжким — до двух лет колонии. Или в случае смерти человека — до пяти лет колонии.

Уточнили следователи и обстоятельства покупки Эльмаром машины. Они проливают свет на суть редкой уголовной статьи 151.2 УК РФ. Вероятно, по ней придется отвечать продавцу ВАЗ 2107.

— Молодой человек пояснил, что увидел объявление о продаже автомобиля на одном из сайтов. Скрыв от родителей, договорился о его приобретении. Продавец, не потребовавший у подростка документы, после получения денег, в нарушение установленного порядка, передал транспортное средство несовершеннолетнему, — добавили в пресс-службе ведомства.