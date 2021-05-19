Пострадавшие из-за пандемии отрасли столицы достигли оборота в 1,3 триллиона рублей

Предприятия общественного питания Москвы увеличили выручку по сравнению с мартом на 5,5 процента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала этого года последовательно растет выручка наиболее пострадавших в пандемию отраслей экономики столицы. За январь-апрель сумма достигла 1 триллиона 261 миллиарда рублей. Если в январе их оборот составлял 253,6 миллиарда рублей, то в апреле – 379 миллиардов рублей, что на 49% выше январского показателя. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Оборот наиболее пострадавших отраслей устойчиво растет с начала года, что является важным показателем поступательного восстановления московской экономики, - отметил заммэра. - За прошедший месяц пострадавшие отрасли прибавили к уровню марта 2021 года еще 5,4 процента. Причем апрельский результат стал максимальным месячным показателем с октября прошлого года».

Лидером по темпам восстановления из наиболее пострадавших отраслей стала индустрия гостеприимства Москвы.

«Оборот гостиниц и турагентств города в апреле вырос на 7 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Предприятия общественного питания Москвы увеличили выручку по сравнению с мартом на 5,5 процента, сфера бытовых услуг – на 2,9 процента. В целом общий оборот услуг, которые отнесены к пострадавшим от пандемии видам деятельности, в апреле вырос на 14,4 процента – до 182,5 миллиарда рублей».

По оценке Аналитического центра Москвы, доля секторов сферы услуг в общем обороте пострадавших отраслей за апрель увеличилась с 42% до 48%, что практически сопоставимо с показателями торговых секторов, отнесенных к пострадавшим от пандемии видам деятельности.