В Аносино овчарка напала на детей, играющих на детской площадке

На видео слышны крики испуганных детей, которые забрались от животного на лавки и карусели

Это произошло несколько дней назад в подмосковной деревне Аносино. В основном здесь живут большие семьи, и на детской площадке почти всегда много мам и малышей.

Так было и в этот день. Дети постарше резвились на каруселях и горках, а мамы с грудничками расположились на лавочках. Было очень шумно, поэтому взрослые удивились, когда дети замолкли. Кто-то из малышей показывал пальцем в сторону дороги. Оттуда в сторону детской площадки неслась крупная овчарка. Ни поводка, ни намордника на собаке не было.

Некоторые дети, заметив животное, успели забраться на лестницы и горки, но не все. Несколько девочек продолжали стоять на земле. Подлетев к ним, собака стала с рыком хватать за руки одну из них. Девочка закричала от испуга. Взрослым удалось отогнать животное и забрать ребёнка на руки. Но уходить овчарка не собиралась. Родителям пришлось вызывать охрану посёлка.

На этих кадрах видно, что дети и родители забрались от животного повыше, а собаку пытаются поймать сотрудники охраны посёлка. Им даже пришлось несколько раз выстрелить в животное из травматического оружия. Дети были сильно напуганы этой картиной, на видео слышен их плач.

— Собаку отловили и увели, но сейчас она находится на территории одного из домов и нет гарантии, что эта ситуация не повторится. Хозяина найти не удалось, за ней присматривают рабочие с одного из участков. — рассказал отец одного из малышей Евгений (имя изменено)

Мужчина решил обратиться в полицию с просьбой разобраться в ситуации. Там начали проверку. Вскоре в деревню приехала служба по отлову бродячих животных, но забрать овчарку не удалось. К тому моменту она находилась на частной территории.

— На сколько мне объяснили, оттуда забрать животное могут только с сотрудниками полиции и представителем Россельхознадзора, поэтому пока вопрос с собакой не решён, — говорит Евгений.

Дальнейшая судьба животного пока неизвестна. Родители пострадавшей девочки комментировать ситуацию отказались.