Реставрация детской музыкальной школы в центре Москвы завершится в 2022 году

Здание детской музыкальной школы имени Н. А. Алексеева, которое является объектом культурного наследия регионального значения, отреставрируют в 2022 году. Фото: stroi.mos.ru

Здание детской музыкальной школы имени Н. А. Алексеева, которое является объектом культурного наследия регионального значения, отреставрируют в 2022 году. На портале госзакупок опубликован электронный конкурс. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Школа находится в Таганском районе столицы на Николоямской улице. Реставрацию проведут в рамках Национального проекта «Культура», государственной программы Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)», а также проектов мэра Москвы «Искусство – детям», «Мой район».

«Здание построено в 1885 году и является объектом культурного наследия, - сказал заммэра. - Победителю конкурса предстоит отреставрировать фасад, восстановив историческую отделку и декор, отремонтировать внутренние помещения и обновить инженерные системы. При этом детская музыкальная школа в здании сохранится. Ремонт должен завершиться в течение года с момента заключения контракта».

Победителю тендера предстоит также провести замену кровли, оконных и дверных блоков, обеспечить удобный доступ в здание маломобильных посетителей и благоустроить территорию около школы.

Все используемые строительные и отделочные материалы должны быть экологически безопасными, безвредными для здоровья и иметь сертификаты соответствия гигиенической и пожарной безопасности. Все работы пройдут под контролем Департамента культурного наследия Москвы.

«Поскольку здание является объектом культурного наследия, к участникам закупки предъявляются особые требования, - отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Заявку на участие в конкурсе с ограниченным участием смогут подать компании, уже имеющие подтвержденный опыт работ по реставрации. Важно отметить, что все перечисленные работы направлены на обеспечение современных и безопасных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса».

Заявки принимаются до 7 июня. Вся необходимая документация - на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.