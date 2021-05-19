«Рефлекторно решил взять его на прогиб»: Самбисту грозит 3 года тюрьмы за нападение на прохожего в Москве

24-летний дебошир засветился на камерах видеонаблюдения. Фото: Кадр видео

Видео, конечно, шокирующее. Поздний вечер (9 мая, праздник), тротуар у ресторана на Большой Дмитровке. Стоит мужчина, ждет такси. Мимо, пошатываясь, бредет другой прохожий. И будто специально толкает первого. Дальше начинается классическая заваруха с хватание друг друга за грудки и толканием.

И вдруг второй (который шатался) как схватит своего оппонента, как вертанет его борцовским приемом - доли секунды и после такого броска на прогиб оппонент бьется об асфальт головой. «Борец» ему еще и в голову успевает ударить кулаком. Пострадавший остается лежать на тротуаре без движения. К нему бегут очевидцы. А «спортсмен» уходит.

Хулигана удастся задержать спустя двое суток - его лицо засветилось на камерах видеонаблюдения. Оказалось, что 24-летний Кирилл Ш. действительно спортсмен. С детства занимался самбо, становился чемпионом на разных всероссийских турнирах, а теперь тренирует детей в одном из столичных спортклубов.

Кирилл Ш. с детства занимается самбо. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- На допросе Ш. заявил, якобы не хотел драться с мужчиной, но в итоге «рефлекторно» швырнул его на прогиб, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе московской полиции уточняют, что задержанный признался: да, был пьян. Ему предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание по ней - до 3 лет тюрьмы.

У пострадавшего (ему, кстати, тоже 24 года) перелом носа, сотрясение головного мозга. Он до сих пор находится в больнице.

Как стало известно «КП», адвокаты Кирилла Ш. уже предложили пострадавшему материальную компенсацию, чтобы он отказался от своих претензий.

Сам самбист комментировать эту историю отказался.

- Извините, не хочу ничего говорить про это, - сказал он корреспонденту kp.ru и положил трубку.

Стоит отметить, что Кирилл Ш. помимо единоборств также увлекается футболом - играет в одной из любительских команд.

- Да, Кирилл бывает вспыльчивым, но всегда держит себя в руках, - заявил нам игрок из команды Ш.. - Он может поругаться, поспорить, но приемы самбо на футболе никогда не применял. Мы играем вместе уже 3-4 года и за это время его даже ни разу не удаляли с поля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Аносино овчарка напала на детей, играющих на детской площадке

На видео слышны крики испуганных детей, которые забрались от животного на лавки и карусели (подробности)