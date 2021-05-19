В Подмосковье теперь запрещено разгоняться на электросамокатах свыше 20 км в час

По правилам, которые приняты для электросамокатов, на тротуарах и велодорожках пользователи этого вида транспорта должны двигаться не превышая скорость потока Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Московской области снизили максимально разрешенную скорость для электросамокатов. Об этом сообщили в подмосковном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

Как стало известно, новые правила с начала нынешнего «покатушечного» сезона ввела компания Urent, которая является оператором аренды электросамокатов на территории области. Теперь электросамокат нельзя разгонять больше, чем до 20 километров в час. При том, что ранее разрешенная скорость была в два раза выше (40 км/час). Хотя по факту максимум у большинства моделей, представленных в шеринге (прокате), - 25 километров.

- За превышением скорости среди пользователей электросамокатов, если они едут по дороге (разрешено движение в правом ряду, - Авт.) должны следить сотрудники ГИБДД, - сообщили «КП» в Минтрансе Подмосковья.

Напомним, по правилам, которые приняты для электросамокатов, на тротуарах и велодорожках пользователи этого вида транспорта должны двигаться не превышая скорость потока. При этом у пешеходов должен быть приоритет движения.

Однако остается вопрос: но что будет, если человек все-таки захочет разогнаться более 20 км?

- На наших самокатах стоит ограничитель скорости. Самокат сам начнет притормаживать, если пользователь пытается превысить скорость, - рассказали в Службе поддержки Urent.

В настоящий момент взять двухколесную технику через приложение можно в нескольких крупных городах Московской области - Мытищах, Балашихе, Долгопрудном, Красногорске, Люберцах, Королеве и Реутове.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что прокат электросамокатов в регионе был впервые запущен летом 2020 года. За прошлый сезон пользователи совершили 175 тысяч поездок, накатав в общей сложности около 600 тысяч километров.

Напомним, на днях несколько ЧП с участием гоняющих на большой скорости электросамокатов произошло в Санкт-Петербурге. «Гонщики» сбили несколько человек на Невском проспекте. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российских водителей ждут «летние» штрафы до миллиона рублей: Как их избежать

С 2021 года «цена за парковку» на берегу реки или моря может превысить стоимость машины (подробности)