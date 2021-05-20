Собянин: «Несмотря на пандемию, в Москве продолжается модернизация онкологической помощи»

Мэр столицы Сергей Собянин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Во время пандемии коронавируса госпитализация онкологических больных в Москве выросла на 30 процентов. Такую цифру назвал мэр столицы Сергей Собянин в своём выступлении на открывшемся сегодня, 20 мая, в Манеже первом Московском международном онкологическом форуме. В церемонии также принял участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«За прошедший год объем госпитализации лучевой терапии, химиотерапии не уменьшился в Москве, а наоборот - значительно увеличился, - сказал Собянин. - Это означает, что мы сумели преодолеть вызов пандемии, борьбы с COVID-19, при этом дав нормальную плановую и экстренную возможность работы всей системе здравоохранения. И ни один горожанин не может пожаловаться, что он не смог получить в этот сложный период помощи как от COVID-19, так от других заболеваний».

По его словам, пандемия не помешала продолжить модернизацию онкологической помощи в Москве. За последнее время на базе крупнейших городских стационаров создано шесть многопрофильных онкологических центров.

«Сегодня строится около 100 тысяч квадратных метров новых корпусов, целый ряд действующих, морально-устаревших блоков больниц и амбулаторных центров находится в реконструкции, - отметил мэр. - За это время закуплено более 2 тысяч единиц технологического и сотни тяжелого диагностического оборудования. И, конечно, важнейшее звено - это морфологические лаборатории, которые сегодня созданы на самом высоком мировом уровне, что в свою очередь, конечно, позволило делать точные диагнозы, точную терапию. Конечно, это значительно улучшило качество лечения и позволило нам перейти на новый стандарт обеспечения химиотерапии и лекарств».

Кроме того, в столице данные об онкопациентах объединили с помощью новой платформы онкологического обеспечения медицинской помощью на базе единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы. «Чрезвычайно важно наполнять эту систему, создавая единый канцер-регистр совместно с министерством здравоохранения, которое также ведет эту работу», - подчеркнул Собянин.

СПРАВКА «КП»

Московский международный онкологический форум работает два дня - 20 и 21 мая. Участники проведут более 90 дискуссий и экспертных сессий по 17 направлениям онкологии, а также открытые лекции. Среди спикеров - более 300 международных экспертов, специалистов ведущих клиник мира, представителей ВОЗ и органов власти из России и зарубежных стран.

В частности, в дискуссиях примут участие главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн, главный внештатный специалист онколог Москвы Игорь Хатьков, президент Международной ассоциации рака желудка (IGCA), директор хирургической клиники Университета Вероны Джованни де Манзони, директор Международного центра рака молочной железы в Барселоне (IBCC) Хавьер Кортес. Некоторые выступления спикеров пройдут в онлайн-формате.

ЦИФРЫ

На учете в онкологической службе Москвы состоят 329 270 человек.

В 2021 году 25 330 пациентов получили лекарственные препараты для терапии по шести видам рака - молочной и предстательной желез, почки, прямой кишки, легкого, меланомы.

С начала этого года лекарствами от рака в столице обеспечили всего 30 945 пациентов.

По программе высокотехнологичной медицинской помощи в первом квартале 2021-го оказано 2 748 услуг или 25% от плана этого года.