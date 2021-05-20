Мужчина, который угощал прохожих в Москве конфетами с отравой, получил 16 лет колонии

Во время следствия стало известно, что Сабанов отравил и обобрал не менее 30 человек. Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы

Басманный суд сегодня вынес приговор «отравителю с Чистых прудов». Летом 2019-го по Москве покатились разговоры о банде отравителей-клофелинщиков. Мол, угощают людей «водичкой с психотропами», а потом вытряхивают у потерявших сознание карманы, забирая деньги и ценные вещи.

Поначалу казалось, что это новый виток старой городской легенды. Но потом стало известно об одной реальной жертве. Потом второй, третьей. Кто-то из них сам приходил в себя, лежа на улице, кого-то удавалось откачать только уже в больнице, после комы.

Пострадавшие вспоминали: в тот вечер (непременно вечер) они приезжали на Чистые пруды - давно известное тусовочное место, где молодежь собирается, чтобы потянуть пиво (и не только) и пообщаться. Рассказывали, мол, крутился рядом один приветливый парень. Предлагал водички попить из открытой бутылки. А дальше - все... Ничего не помню.

Выяснилось, что действует все-таки не банда, а одиночка. Спустя несколько суток после того, как история попала в газеты, отравителя задержали. Мурад Сабанов - уроженец Кабардино-Балкарии, приехал в Москву работать, но потом придумал растворять в воде сильнейшие седативные препараты. При обыске у 26-летнего (на тот момент) мужчины нашли украденные у некоторых пострадавших вещи.

Во время следствия стало известно, что Сабанов отравил и обобрал не менее 30 человек.

Сегодня в Басманным суде Москвы озвучили приговор: 16 лет строгого режима.

- Гражданские иски, заявленные потерпевшими Должанской, Авдеенко, Коршуном, Водопьяновым, Можаевым, Минаевым, Есаяном, Резаком, удовлетворены частично, - сообщили «КП» в пресс-службе суда. - С Сабанова постановлено взыскать около 1 854 000 рублей