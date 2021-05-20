Возможности материнского капитала нужно расширять

Татьяна Буцкая, председатель общественной организации «Совет Матерей». Фото: Ирина УВАРОВА

В «Совете Матерей» считают, что у семей должно быть больше возможностей для использования материнского капитала и предлагают разрешить тратить деньги на ремонт квартир и покупку автомобиля, а также увеличить размер маткапитала до 1 млн рублей при рождении третьего ребенка. Об этом сообщила председатель общественной организации Татьяна Буцкая.

Напомним, «Совет Матерей» добивается расширения возможностей использования материнского капитала не первый год. Организация поддержала предложение правительства разрешить тратить деньги на строительство и реконструкцию дома сразу после рождения ребенка, а не ждать, когда ему исполниться три года. Но, по словам Татьяны Буцкой, все равно остаются существенные ограничения, которые не позволяют семьям использовать деньги маткапитала для решения своих насущных проблем.

- Не все живут в частном доме или хотят его построить. Все семьи разные и у каждой из них есть свои потребности. И даже хороший ремонт квартиры способен улучшить жизнь в целом. Знаю, что очень многие семьи воспользовались бы возможностью потратить материнский капитал на создание комфортных условий для своих детей, - пояснила Татьяна Буцкая.

Кроме того, эксперт предлагает разрешить многодетным семьям приобретать за счет средств маткапитала автомобиль. Детей постоянно нужно куда-то возить. Однако стандартный автомобиль подходит только тем, у кого не больше двух детей, ведь на заднее сидение автомобиля можно установить только два детских кресла. Если рождается третий ребенок, то требуется большой семейный автомобиль.

С момента запуска программы в 2007 году сертификаты получили десятки миллионов российских семей. Изначально материнский капитал выделялся при рождении второго ребенка и последующий детей, с прошлого года он выплачивается на каждого. Но лидер «Совета Матерей» считает, что выдаваемая сумма при рождении третьего ребенка недостаточна.

- Следует учитывать, что для многих семей рождение третьего ребёнка - серьезный психологический и материальный барьер. Поэтому нужно вводить маткапитал на третьего ребёнка в размере 1 миллиона рублей и добавлять за каждого следующего новорожденного. Задача государства — оказать реальную помощь многодетным и тем, кто планирует ими стать, - резюмировала Татьяна Буцкая.