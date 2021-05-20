«Я под нее целую квартиру выделил!»: На северо-востоке Москвы ищут сбежавшую кошку за 1,2 млн рублей

На северо-востоке Москвы пропала кошка породы севрал по кличке Кнопа. Фото: Кадр видео

На северо-востоке Москвы объявили в розыск кошку, которая стоит больше 1 млн рублей. Киска по прозвищу Кнопа - сервал. Это такие дикие хищные кошки из Центральной Африки, размером чуть меньше гепарда. Отличительной особенностью этих животных являются очень длинные ноги.

В московских питомниках котята-сервалы стоят от 1,2 млн рублей, а метисы с пометками вроде «праправнук сервала» - от 300-400 тысяч.

Как стало известно «КП», питомца ищет житель элитного поселка Северная Слобода на Дмитровском шоссе (район Северный). Объявление об исчезновении Кнопы он опубликовал в местных группах.

«Кошка опасная, трогать ее не надо. При попытке ее взять она может защищаться…» - написал мужчина.

По словам хозяина сервала, на днях он улетел в отпуск. Оставил ключи от дома своему товарищу, чтобы тот ухаживал за кошкой. Но товарищ в один «прекрасный» день забыл закрыть окно.

Примечательно, что сразу за поселком начинается лес. Местные жители пишут, что вчера вечером видели большую пятнистую кошку во время прогулок. Один из очевидцев сказал, что за сервалом бежали несколько собак.

Тем временем далеко не все жители района Северный пребывают в «мимимишном» настроении по поводу сбежавшего хищника. Многие возмущены, что на территории поселка, где гуляют маленькие дети, кто-то держит потенциально опасных животных.

Хозяин опубликовал объявление о пропаже. Фото: Instagram.com

Владелец пропавшей кошки контратакует в комментах:

«У меня хватает средств и жилплощади, чтобы обеспечить этому животному достойное содержание и выгул. Для нее целую квартиру отдельную выделил и в придачу человек, который за ней следит…»

Сумму денежного вознаграждения, которую получит нашедший кошку, владелец пока не объявлял.