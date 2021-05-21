«Главное - комфорт и безопасность людей»

Андрей Воробьёв (в центре) и Сергей Полетыкин проверили готовность прибрежных зон отдыха к летнему сезону. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

36-летний Игорь Пантюхин из Мытищ летом почти каждые выходные старается выезжать с семьей на природу, к воде. Позагорать, покупаться.

- У нас же тут места потрясающие, 20 минут от дома на машине - и ты на пляже у широкой реки, - рассказывает мужчина. - В доступе целая сеть водохранилищ с потрясающими пейзажами - Пироговское, дальше - Учинское есть, Пестовское. Если погода позволяет, в выходные стараюсь жену и двоих детей-школьников вывозить к воде. Прошлым летом для разнообразия ездили в Солнечногорск на озеро Сенеж. Очень понравилось!

Для Пантюхина на первом месте стоит безопасность детей (его ребятам сейчас 10 и 12 лет), поэтому главный принцип семейного отдыха - никак диких берегов с незнакомым рельефом, только оборудованные пляжи.

Безопасность на подмосковных водоемах будут обеспечивать 2,7 тыс. спасателей. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

«ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЛО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»

Купальный сезон в Подмосковье официально будет открыт 1 июня. Сейчас на всех водоемах, где есть официальные места отдыха, идут последние приготовления.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв накануне вместе с начальником Главного управления МЧС России по Московской области Сергеем Полетыкиным проверил готовность зон отдыха на канале имени Москвы в Долгопрудном.

- Подмосковье в этом году будет и Турцией, и Грецией, и Черноморским побережьем. Очевидно, что большое количество людей будет отдыхать здесь, в Московской области, - рассказал Андрей Воробьёв. - У нас есть 300 официальных мест, где можно отдыхать, оборудованы пляжи. (См. «Конкретно»). Задача наша и глав территорий - сделать так, чтобы это было комфортно, сделано по-современному. Мы сейчас проверяем, чтобы ничего не угрожало жизни человека. Летний сезон идет, к нему должны быть готовы в Подмосковье.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОДОЛАЗЫ ПОМОГАЮТ ГОТОВИТЬ ПЛЯЖИ

Все официальные зоны отдыха сейчас обследуют водолазы. Их задача - очистить дно от ила, мусора, опасных предметов (чтоб под водой никто не налетел ногой ни на острый камень, ни на кусок арматуры). Ну и к самим пляжам целый список требований по безопасности и инфраструктуре. (См. «Внимание!».)

Внимание! Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Безопасность - это самое главное, это жизни наших граждан, - отмечает глава подмосковного МЧС Сергей Полетыкин. - Благодаря государственной программе «Безопасность Подмосковья», которая по инициативе губернатора Андрея Воробьёва работает в области с 2013 года, количество мест отдыха на воде увеличивается, при этом в проекции уменьшается количество несчастных случаев на воде.

Кстати, каждый день на водоемах Подмосковья за безопасностью отдыхающих будут следить около 2,7 тыс. спасателей. В их распоряжении более 500 единиц техники, 45 катеров и лодок.