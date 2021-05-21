Локализовать производство стратегически важных лекарств в России

Ректор РХТУ Александр Мажуга. Фото: Данил ГОЛОВКИН

Государству следует помочь фармацевтическим компаниям выстроить полную цепочку производства лекарств - от разработки до поставки. С такой идеей выступил ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр

Мажуга. По словам ученого, сегодня из 215 стратегически важных препаратов только 20% производятся в России.

«Необходимо обеспечить на территории России полный цикл производства лекарств, - отметил Александр Мажуга. - Необходимо законодательно создать условия для бизнеса, чтобы он вкладывался в производство. Нам нужна плотная, тесная работа бизнеса и государства».

Ректор РХТУ также отметил, что для развития сферы важна разработка собственных технологий, сейчас российский бизнес ориентируется на зарубежные разработки. «Нам надо, помимо этого, иметь и собственные технологии. Сейчас у нас будет новая программа - «Фарма-2030», я очень надеюсь, что в ней будет заложена большая часть финансирования на создание производств фармсубстанций на территории РФ», - пояснил ученый.

Объясняя важность создания в России собственного производства лекарств полного цикла, Александр Мажуга напомнил о начале пандемии, когда Китай и Индия резко ограничили продажу своих препаратов за рубеж, обеспечивая препаратами своих граждан.

Ректор РХТУ занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы точной доставки лекарств с помощью различных наномолекул. Кроме того, Александр Мажуга искал варианты борьбы с онкологией, основанные на магнитных наночастицах.

Он входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира.