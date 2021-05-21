Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «В Чертаново реорганизуют территорию бывшей промзоны»

По проекту на участке появятся высокотехнологичные и экологичные производства. Фото: mos.ru

Часть территории бывшей промышленной зоны Чертаново будет реорганизована по проекту «Индустриальные кварталы». Проект решения о комплексном развитии участка принят на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь участка в бывшей промзоне Чертаново составляет 8,56 гектара, - сказал заммэра. - Здесь планируется возвести высокотехнологичные и экологичные производства, технопарк, здания общественно-делового назначения, также появится соответствующая инфраструктура. Реализация этого проекта позволит городу получить более 4,6 тысячи рабочих мест. Ожидаемый объем инвестиций составит 5,4 миллиарда рублей, а бюджетный эффект – 1,7 миллиарда рублей в год».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, проект займет девять лет. При этом общая площадь промышленной застройки превысит 120 тысяч квадратных метров. Из них помещения для научной деятельности, например, лаборатории, исследовательские институты - более 17 тысяч квадратных метров, административно-бытовые и прочие помещения – более 33 тысяч квадратных метров.

Напомним, ранее в столице утвердили еще семь проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) бывших промзон «Граи вороново», «Зюзино», «Каширское шоссе», «Бескудниково», «Кунцево», «Коровино» и «Тёплый Стан». В редевеломпент семи индустриальных кварталов планируется инвестировать более 460 миллиардов рублей. А бюджетный эффект составит почти 30 миллиардов рублей в год. Благодаря реализации этих проектов город получит около 18 тысяч рабочих мест.

В общей сложности КРТ позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и три триллиона поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций в подобные проекты перевалит за семь триллионов рублей.