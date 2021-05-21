Колокольня в Кремле и Останкино закрыты: какие смотровые площадки работают этим летом в столице

Одна из главных смотровых площадок Москвы – колокольня «Иван Великий» не открылась в начале мая, как это было обычно. Фото: Алиса ТИТКО

Москва - такой город, который всегда удивляет. Даже, когда знаешь секретные маршруты, удивительные дворики и историю архитектуры, то вид на Москву сверху может раскрыть новые грани города. «КП» рассказывает, как попасть на смотровые площадки и посмотреть на любимый город другими глазами.

Колокольня «Иван Великий»

Одна из главных смотровых площадок Москвы – колокольня «Иван Великий» не открылась в начале мая, как это было обычно. Причина - коронавирусные ограничения, а позже там еще и затеяли реставрационные работы. Закрыт также и Музей истории архитектуры, который расположен в колокольне.

- В настоящее время в колокольне «Иван Великий» ведется подготовка к реставрационным работам в помещениях второго яруса. Вновь для посетителей откроется 31 июля, - рассказали в пресс-службе Музеев Московского Кремля.

Колокольня использовалась, как главная дозорная башня Кремля - 81 метр. Выше зданий не было. Отсюда появилось выражение «вырос детинушка с Ивана Великого». А рождение наследника престола, военные победы сопровождались звоном колоколов - отсюда выражение «слышно во всю Ивановскую».

Великий поэт Михаил Лермонтов говорил, что «кто никогда не был на вершине Ивана Великого... кто ни разу не любовался этою величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве». И это правда. С высоты 81 метр открывается прекрасный вид на внутренний двор Кремля и окрестности - Москва-река, сталинские высотки и храмы.

Где: Кремль, вход через Кутафью башню. Станция метро «Александровский сад».

Когда: с 31 июля до 30 сентября 2021 года. Ежедневно, кроме четверга, по сеансам: 10.15, 11.15, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

Стоимость: 350 рублей. Билеты можно приобрести за 45 минут до начала сеанса в кассах в Александровском саду.

Увидеть Кремль с «Детского мира»

Временно из-за коронавирусных ограничений закрыта смотровая площадка Центрального детского магазина на Лубянке. Опечатан и сам магазин из-за несоблюдение санитарных норм.

- Магазин и смотровая площадка приостановили свою работу временно. Надеемся, что скоро откроемся, - сказали в Центральном детском магазине.

Здесь открытая смотровая площадка, откуда можно рассмотреть исторический центр Москвы, башни Кремля, белоснежный Политехнический музей, Лубянскую площадь. Приходить утром или вечером? Залитый солнечным светом город или розовый закат? Одним визитом точно не обойдется.

Где: Центральный детский магазин на Лубянке, Театральный проезд, 5/1. Ближайшая станция метро «Лубянка».

Когда: с 10.00 до 21.30 ежедневно. Вход через «Музей детства».

Стоимость: 50 рублей (посещение смотровой площадки и «Музея детства»).

Останкино: самая высокая

В настоящее время Останкинская телебашня временно закрыта для посещения.

- Дата открытия Останкинской телебашни и ресторанного комплекса «7 небо» будет объявлена позже, - сообщили в экскурсионном бюро Останкинской башни.

Панорамный вид здесь один из самых необыкновенных – телецентр, башни «Москва-Сити», Шереметьево, Кремль, а чего только стоит пройти к этим самым панорамным окнам – вас ждет досмотр, как в аэропорте, вещи нужно будет сдать в камеру хранения, подняться на лифте на высоту 337 метров.

Где: улица Академика Королева, 15. Станция метро «ВДНХ».

Когда: следите за возобновлением работы на сайте tvtower.ru.

Стоимость: 1200 рублей.

Погулять по крыше стадиона «Лужники» - забава не только для фанатов футбола. Фото: Алиса ТИТКО

Экстрим-маршрут по «Лужникам»

Погулять по крыше стадиона «Лужники» - забава не только для фанатов футбола. Смотровая площадка на высоте 57 метров удивит даже коренных москвичей. Маршрут на крышу начинается на трибунах стадиона, где можно увидеть зеленый газон. Сама крыша не соприкасается со стадионом, у нее собственные 72 опоры.

- Есть ограничения по возрасту – на площадку пускаем от 16 лет. При себе нужно иметь паспорт или водительское удостоверение, - рассказали организаторы.

Гости получат каски и страховочное оборудование - безопасность прежде всего. А дальше только море эмоций - открывается прекрасная панорама на Новодевичий монастырь, комплекс «Москва-Сити», Храм Христа Спасителя, МГУ, «золотые мозги» РАН.

Где: Большая спортивная арена «Лужники», улица Лужники, 24. Станция метро «Спортивная».

Когда: ежедневно по записи на сайте luzhniki.ru. Будет работать сезонно с мая по сентябрь.

Стоимость: 1100 рублей с человека, групповое посещение 12 человек - 12 000 рублей. Организовать можно по номеру 8 (495) 788−10–77.

Три площадки в Сити

В высотных башнях «Москва Сити» находится сразу три смотровых площадки – две панорамные (54 этаж в башне «Империя» и 89 этаж в башне «Федерация») и одна открытая (84 этаж в башне «Око»). Скоростные лифты поднимут на рекордную высоту за минуту, Москва окажется крошечной – как на макете. Можно рассмотреть Кремль, сталинские высотки, Храм Христа Спасителя, Парк Горького, Третьяковскую галерею и стадион «Лужники». Сюда приходят наблюдать рассветы, любоваться видами ночной Москвы, смотреть праздничные салюты.

Где: 1-й Красногвардейский проезд 21/2. Ближайшая станция метро «Деловой центр».

Когда: ежедневно, без выходных, c 10.00 до 23.30.

Стоимость: взрослый – от 1000 до 1500 рублей, детский – 500 до 900 рублей.

Золотые купола: вид на реку

Открытая смотровая площадка есть в Храме Христа Спасителя. Все желающие могут подняться к золотым куполам на высоту 40 метров. Для этого есть специальная лестница в храме, которая выводит на балконы, с которых открываются виды на Москва-реку, Кремль, видно памятник князю Владимиру на Боровицкой площади и памятник Петру I возле «Музеона». Вдалеке виднеются башни «Москва Сити», видна сталинская высотка, где сейчас находится Министерство иностранных дел.

Где: Волхонка, 15. Станция метро «Кропоткинская».

Когда: с 9.00 до 18.00, включая праздничные и выходные дни. Уточнить время посещения можно по телефону 8 (495) 637-28-47.

Стоимость: 350 рублей.

Арка в Парке Горького

Смотровая площадка в Парке Горького не самая высокая – всего 18 метров, но виды с нее открываются потрясающие. Попасть на нее можно через Главную Арку (вход слева через музей). Площадка такая большая, что там летом даже устраивают музыкальные концерты. С одной стороны открывается вид на Парк Горького, летом видны яркие клумбы, фонтаны, а зимой – каток. С другой стороны - проплывающие теплоходы по Москве-реке, золотой купол Храма Христа Спасителя. И самый необычный вид, который нравится фотографам, как малоэтажные дома пытаются всеми силами перекрыть современные башни «Москва-Сити», а ночью – буквально золотом сияет Национальный центр управления обороной РФ.

Где: ул. Крымский Вал, 9. Станция метро «Октябрьская».

Когда: с 11.00 до 21.00 (сеансы каждый час), ежедневно, кроме понедельника.

Стоимость: 300 рублей.

Какие еще смотровые площадки открыты?

- Воробьевы горы, улица Косыгина, 28. Бесплатно.

- РАН, Ленинский пр-т., 32А строение 1. Бесплатно.

- Сокольники, 35-метровое колесо обозрения, Сокольнический Вал ул., 1, стр. 1. Стоимость: 400 рублей.

- МГУ имени Ломоносова, улица Колмогорова, 1. Стоимость: 600-800 рублей.

- Киевский вокзал, у фонтана «Похищение Европы» на площади Европы. Стоимость: 990 рублей.

Кстати

Руферы предлагают подняться на любую крышу

Сделать красивые фотографии и посмотреть на Москву с других точек предлагают руферы. Такие экскурсии нелегальные, как правило взламываются замки чердаков и группу выводят на крышу. Однако это считается «мелким хулиганством» и если поймают полицейские, то придется платить штраф 500 рублей.