Нужна победа над пандемией: Сергей Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от Covid-19

Сергей Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от коронавируса. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Сергей Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от коронавируса. Об этом он написал в личном блоге и говорил во время встречи с активистами севера-востока Москвы.

- Затрагивали волнующую всех тему окончательной победы над пандемией. Если вы еще не сделали прививку, задумайтесь над этими словами, - сообщил Сергей Собянин.

Москвичи имеют право бесплатно делать прививку от коронавируса, чтобы защитить себя и окружающих. Уже полгода идет вакцинация, а количество привитых минимальное для такого большого города. В итоге, коронавирус продолжает распространяться в Москве. В настоящее время, по словам мэра города, в столичных стационарах продолжают находиться 9000 человек - они тяжело болеют коронавирусом.

- Это удивительно. Если бы пандемия закончилась, но люди продолжают болеть, продолжают умирать, при этом не хотят прививаться. При этом в Европе прививка стоит по 1500-2000 евро, а у нас это бесплатно. Мы прививаем в поликлиниках и торговых центрах, парках и платим пенсионерам 1000 рублей, чтобы они на эти деньги могли отовариваться в магазине. За весь период привилось 1 млн 300 тысяч человек из 12 млн жителей, - рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы считает, что цифра сделавших прививку могла бы быть и больше - как минимум в два раза.

- Мы либо привьемся, либо заболеем. Давайте себя пожалеем, - обратился к москвичам мэр города Сергей Собянин.

Кстати, сделавшие прививку от COVID-19 в регионах смогут получить второй компонент вакцины в Москве. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

- Все применяемые сейчас в России вакцины от COVID-19 вводятся в два этапа, и мы понимаем, что у граждан в силу разных обстоятельств не всегда есть возможность получить второй компонент в том же регионе. Именно поэтому жители других субъектов РФ смогут сделать вторую прививку в 11 московских поликлиниках — им нужно лишь обратиться по телефону и записаться, - сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Оперштаб Москвы последнюю неделю передает повышенные цифры по количеству заболевших - по 2000-3500 человек ежедневно.

- Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, - напомнили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.