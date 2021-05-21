Восемь станций метро откроют за МКАДом

В ближайшие годы столичное метро выйдет за МКАД сразу на нескольких участках. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ближайшие годы столичное метро выйдет за МКАД сразу на нескольких участках. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«Сегодня строим восемь станций метро за пределами МКАД в Новомосковском, Северо-Восточном и Западном округах столицы, - рассказал заммэра. - Их планируется открыть до 2024 года».

В этом списке - станции «Новомосковская» Сокольнической линии, «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, «Пыхтино» и «Внуково» Калининско-Солнцевской линии, а также четыре станции Троицкой линии.

«С внешней стороны МКАДа сейчас находятся 29 станций метро, - уточнил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - А к 2024 году количество таких станций увеличится до 37».

Напомним, сейчас прорабатывается строительство двух новых линий – Бирюлевской и Рублево-Архангельской. Обе линии начинаются от Московского центрального кольца и далее выходят за МКАД соответственно в южном и северо-западном направлениях.

Длина Рублево-Архангельской линии - около 19 километров, на ней разместятся 9 станций. Бирюлевская линия растянется на 43 километра и 17 станций.

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