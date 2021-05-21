На московских водоёмах сумасшедший клёв - карпы как с цепи сорвались

Рыбак Валентин и карп, пойманный на кукурузу в Борисовском пруду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Есть у рыбаков одна неизменная традиция, клёв бранить.

«Вот раньше, при царе Горохе, щуки были не меньше акулы. Одного леща можно было есть неделю. Любую мелочь килограмма на полтора снисходительно отпускали. Потому как дома Мурзик засмеёт. Да и жена тоже... А что теперь? За целый день ни одной поклёвки!»

При этом в садке уже килограмма три окуней.

На этот раз обошлось без жалоб. Столичные мужики ликуют: рыба есть и она хорошо клюёт. Окунь, голавль, плотва, щука, уклейка, карп... Только успевай подсекать. Многих рыб в эти дни одолевает неистовый жор. Особенно тех, кто после нереста. Пасутся целыми стаями. И всё ближе и ближе к берегу.

Год назад рыбаков было очень мало. Из-за пандемии и карантинных мер за карасём всё чаще ходили в супермаркет. Теперь же, как говорил помещик Манилов, именины сердца.

Окуньки клюют один за одним. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КЛЁВ ТАКОЙ, ЧТО ЗАБЫВАЕШЬ ОБО ВСЁМ НА СВЕТЕ

На Борисовском пруду берег буквально усыпан рыбаками. Один из них закатал штанины и возится на мелководье с запутавшейся леской.

- На этом месте, - говорит, - был отличный деревянный мостик. В этом году какие-то хулиганы его разломали. Доски, вон, торчат как противотанковые ежи. При этом камыш рядом. А, значит, и щука тоже.

Справившись, словно сапёр, с непростой задачей, рыболов вернулся на берег, достал из воды сетку и продемонстрировал свежий улов. Фотокор «КП» Миша Фролов стал скорее щёлкать никоном. А я глазам своим не поверил. В кои-то веки на бесплатном пруду - карп! Почти с пол-руки! Его рот был приоткрыт как у оперного певца. Брюшные плавники вяло болтались, как две наволочки на бельевой верёвке. Чешуя, блестевшая на солнце, напоминала кольчугу.

- Совершенно чистый, безвредный продукт, - сообщил нам рыбак, назвавший себя Валентином. - И все местные мужики об этом знают. Раки и пескари в грязной воде не водятся. А их тут навалом.

Карпы очень плодовиты - взрослая пятилетняя самка за один сезон откладывает до 600 тысяч икринок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, иногда рыболовным крючком можно вытащить совсем неожиданное существо. В этом году, например, часто попадаются черепахи, которые здесь же, на юге Москвы, и зимовали, зарывшись в ил. В столичные водоемы они, как правило, попадают с помощью людей, которым надоело держать дома панцирных млекопитающих. В солнечную погоду черепашки любят понежиться на берегу, но брать их в руки не рекомендуется. Могут заразить инфекцией. Например, сальмонеллёзом (кишечная болезнь, - прим. авт).

В целом, по словам Валентина, рыба клюёт как озверевшая. Если собирать мелочь, то до обеда можно наловить пару килограммов.

- Раньше здесь и сом водился довольно крупный, - добавил наш новый знакомый. - Но после глобальной чистки водоёма (в 2007 году, - прим. авт) этот вид исчез. Зато есть окуни, уклейка, плотва, белый амур, щука. В этом году без улова я домой ни разу не уходил.

Плотина между Борисовским и Нижним Царицынским прудами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАРПОВАЯ ЖИЛА

Дальше перед Шипиловским проездом - на плотине - ещё один рыбачок. И тоже очень удачливый. За час ловли 18 окуней!

- Это место очень хлебное, - рассказал он. - И вот почему. Вода, как видите, на плотине бурлит. И оттого в ней много кислорода. Мелкая рыбёшка сразу подтягивается, а за ней и экземпляры побольше. Пока одни охотятся на других, я наполняю садок.

Окуньки, кстати, не такие и маленькие. С ладошку.

- Но если вы хотите серьезного улова, то вам надо на Нижний Царицынский пруд, - раскрыл ещё один секрет рыболов с многолетним стажем Эдуард Ковалевский. - Это тот, который через дорогу. Там можно вытащить огромного карпа (до 15 кг!). Для этого мужики используют бойлы (специальная приманка в виде цветного шарика диаметром от 0,5 до 3 см, заправленного всевозможными ароматизаторами, - прим. авт). И чаще всего ловят ночью. Я видел фотографии. Это не рыбы, а настоящие монстры. И тоже вполне съедобные. Если не сказать, вкусные.

- Пошли, - говорю я Мише, - на Нижний Царицынский.

В парке Царицыно рыбки, как и утки, привыкли к хлебу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как будто у меня все снасти под рукой. И бойлы, в том числе.

Многие таскают рыбку ради спортивного интереса. Поймал - и сразу отпустил.

- Это для меня почти как йога, - рассказал нам сотрудник столичного управления МЧС Андрей (мы его встретили между двумя бетонными сфинксами на берегу Верхнего Царицынского пруда). - Здесь, в парке, рыба клюёт только на хлеб. Потому что привыкла. Люди бросают его каждый день уткам, вот и плотвичке достаётся. Я пробовал на другие приманки ловить - бесполезно. Именно здесь, где много отдыхающих и лодки с катамаранами (а с них птичек тоже часто кормят), только хлеб.

Не успел Андрей договорить, как очередная плотва засеребрилась на майском солнышке. Мишка быстрее за никон. А рыбак смутился:

- Зачем же такую мелочь фотографировать?.. Стыдно.

Бултых - и рыбёхи как не бывало.

Беседовали минут пять. За это время девять удачных поклёвок. На моей памяти именно в черте Москвы лично я такого не припомню.

Так что в ближайшие выходные беру удочку, хлеб, кукурузу... И дую в Царицыно. Или на Борисовские пруды. Там рядом.

В музее-заповедники Царицыно можно взять напрокат лодку или катамаран. Фото: Михаил ФРОЛОВ

САМЫЕ РЫБНЫЕ МЕСТА МОСКВЫ

- Кремлевская набережная (неплохо ловится судак);

- пруды в Кузьминках (лещ, плотва, окунь);

- Бирюлевские пруды (карась, карп);

- левый берег Москвы-реки в районе Большого Устьинского моста (судак, окунь);

- Строгинская пойма (окунь, лещ, судак);

- Иваньковские пруды в Покровском-Стрешневе (караси);

- Химкинское водохранилище (щука, густера, налим, сом, лещ)

- водоотводный канал в районе «Музеона» (жерех);

- Москва-река в районе Андреевского автодорожного моста (голавль);

- Большой Чертановский пруд (окунь, плотва).

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