Ипотечный бум в Москве привел к ажиотажу на услуги риэлторов и ремонтных бригад

В Москве и Подмосковье наблюдается повышенный спрос на недвижимость и улучшение жилищных условий. С начала года жители столицы и области в 2,6 раза чаще платили за услуги риэлторов. Об этом свидетельствуют данные МТС Банка, изучившего обезличенные данные расходы клиентов.

Покупка жилья подстегнула спрос на сопутствующие товары и услуги. Количество платежей за услуги фирм, занимающихся ремонтом, по сравнению с прошлым годом выросло почти вдвое. Еще одна популярная статья расходов – услуги клининговых фирм. Жители Москвы и области в 2,2 раза чаще платили за уборку, чем годом ранее.

Спрос на новую мебель, бытовую технику, и прочие товары для дома увеличился в полтора раза. Например, если говорить о гарнитурах для спален, гостиных, детских комнат и прихожих, то количество покупок выросло почти на 50%. Наблюдается примерно такой же рост спроса на кондиционеры, холодильники, кухонные плиты, стиральные и посудомоечные машины, телевизоры. Число платежей за строительные и лакокрасочные материалы увеличилось больше чем на треть.

Средний чек в Московском регионе на все эти группы товаров за год увеличился более чем на 10%, что говорит о росте цен.

Специалисты банка объясняют, что спрос на все эти услуги и товары обусловлен рекордами рынка недвижимости 2020 года. Запущенная в мае 2020 года льготная ипотека привела к ипотечному буму в стране. В том числе привлекательные условия подтолкнули к покупке жилья тех, кто откладывал это решение.

По данным кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА», россияне побили рекорд 2018 года — банки выдали 1,7 миллиона ипотечных кредитов на сумму 4,3 триллиона рублей.