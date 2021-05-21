Погода в Москве 22-30 мая 2021: Синоптики рассказали, чем удивит погода в конце весны

В Москве с 22 по 30 мая 2021 будет просто хорошей и тёплой! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Удивительный по нынешним временам прогноз синоптиков Гидрометцентра России: погода в Москве с 22 по 30 мая 2021 будет просто хорошей и тёплой! Ни рекордной жары, как в начале этой недели, ни аномальных ливней, как в начале мая. Ни тем более ночных заморозков. Температура - в точности как положено по климатическим нормам для конца мая. Дожди если и будут, то небольшие.

В субботу и воскресенье, 22 и 23 мая, по ночам +7…+12 градусов, днём +20…+21. Переменная облачность, в субботу сухо, в воскресенье в некоторых районах столицы и области возможны короткие дожди.

В понедельник, 24 мая и вторник, 25 мая, в погоде практически без перемен. Под утро +6…+11 градусов, днём +21…+22. Осадков в начале недели не ожидается.

В среду, 26 мая, солнечно и сухо, потеплеет до +24.

В четверг, 27 мая, ночь по-летнему тёплая, +12…+17 градусов, днём +23, сухо и безветренно.

В пятницу, 28 мая, небо затянут облака. Ночью дожди пройдут повсеместно, днём лишь местами. Ночная температура +10…+15 градусов, дневная +20….+22.

В субботу, 29 мая, тоже пасмурно и дождливо. При этом тепло, днём до +25 градусов. облачно,

В воскресенье, 30 мая, погода испортится. Мало того что будет серо и сыро, ещё и похолодает до +13…+18.