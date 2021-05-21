В парках Москвы ограничили скорость электросамокатов до 15 километров в час

Скорость движения электросамокатов ограничат до 15 километров в час в самых крупных парках Москвы и на центральных улицах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О новых мерах безопасности для популярного в Москве электротранспорта в пятницу, 21 мая, говорили на очередном заседании Мосгордумы. Поводом стала череда резонансных ДТП с электросамокатами, которые на днях случились в ряде регионов России. Чтобы такое не повторилось, в столице было принято решение о введении так называемых «медленных зон». Уже в ближайшие дни скорость движения электросамокатов ограничат до 15 километров в час в самых крупных парках Москвы и на центральных улицах.

- Теперь при аренде самокатов в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в центральной части города — в Театральном проезде и на Большой Лубянке скорость движения будет автоматически снижаться до 15 км/ч. Мера позволить сделать улицы безопаснее для пешеходов, - сообщили «КП» в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Первым ограничение скорости ввел прокат самокатом Whoosh. Остальные компании поддержат акцию уже в ближайшие дни. Ожидается, что список «медленных зон» будет постоянно увеличиваться. Возможно, уже к концу лета, скорость движения всех прокатных электросамокатов столицы снизят до 15 километров в час.

Придерживаться этой же скорости власти столицы призывают и владельцев собственных электросамокатов. Правда, пока обязать их двигаться с определенной скоростью не могут: нет таких законов. Но гонять осталось недолго, сейчас в Госудуме рассматривают поправки в ПДД, которые коснутся в том числе электросамокатов.