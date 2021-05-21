Остаться жить в Москве хотят 60% местных жителей

Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на форуме "Новое знание". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Жить в Москве хотели бы 60% местных жителей. Для сравнения - в Сидней 42%, в Нью-Йорке 35%, Сингапуре 30%. Такие данные представил мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на марафоне "Новое знание".

- Каждые 10 лет Москва растет на 1 млн жителей и остановить эту динамику невозможно. Мы не можем запретить жить людям там, где они хотят. Нужно бороться не выселить людей отсюда, а сделать так, чтобы они все жили здесь комфортно, - сказал Сергей Собянин.

Во всем мире наблюдается, что в больших городах промышленной отраслью занимаются всего 14-18% людей, а остальные - в культурной области, работают в общепите, в сферах обслуживания, занимаются развитием и креативом.

- Большой город - это много людей, машин, пробки, проблемы с экологией. Так во всем мире. В России в 90-х годах дали возможность любому купить автомобиль. Центральные улицы Москвы были хаотично заставлены машинами, вспомните Тверскую. Но мы навели порядки с парковками. Теперь у нас еще три программы: метро, железные дороги и автомобильные дороги. Мы создали МЦК, за три года построили МЦД-1 и МЦД-2, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Зачем Москва занимается железными дорогами? Чтобы избавить от пробок на МКАДе, ведь поток людей, который едет в Москву на работу каждый день не уменьшается - 2,5 млн человек в столицу и обратно домой.

Пандемия не обошла стороной ни одну страну мира, все закрыли границы. Москва тоже оказалась в жестких ограничениях. Но, по словам мэра Москвы, за 1,5 месяца смогли адаптироваться и создать более-менее условия. Были развернуты госпитали, помощь больным на дому, врачи работали круглыми сутками, выезжали на помощь пожилым людям волонтеры. И большинство граждан добросовестно соблюдали введенные ограничения, система контроля играла важную профилактическую роль. При этом 1,3 млн штрафов было наложено на граждан и юридических лиц за март 2020 - апрель 2021 года.

- Сегодня у нас в больницах города находится более 9000 человек, уровень выявляемости высокий, но мы живем, боремся с пандемий. Мы сконцентрировали все ресурсы в городе. По итогам экзамена под названием "пандемия", мы видим, что в Москва опережает другие мегаполисы по доступности медицинской помощи. У нас безотказная скорая помощь, лучшие амбулаторные центры и госпитали, телемедицина. Без искусственного интеллекта, без социальной поддержки было бы невозможно бороться с пандемией, - сказал Сергей Собянин.

Также мэр Москвы напомнил о важности вакцинации, о том, что сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, парках, торговых центрах.

Марафон "Новое знание" в Москве собрал самые актуальные и яркие знания о достижениях в России и мире, о людях, создающих будущее сегодня. На одной площадке говорили политические эксперты и специалисты науки, экологи, студенты.