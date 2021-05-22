Перезагрузка Красной Пресни и Звенигородского шоссе в Москве: Яблони в цвету, фонари и велопрокат

Основные работы на Красной Пресне и Звенигородском шоссе планируют завершить до конца лета. Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к комплексному благоустройству улицы Красная Пресня и ее продолжения – Звенигородского шоссе.
- порядка 17 тысяч метров кабельных линий уберут в подземные коллекторы;
- более 320 кабельных колодцев поставят для дополнительного подключения или ремонта коммуникаций;
- проложат более 200 метров ливневой канализации;
- обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, а также тротуары, которые отделят от дороги гранитным бордюрным камнем;
- поставят 13 остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами;
- откроют 9 станций велопроката и 5 станций аренды самокатов;
- вдоль пешеходных маршрутов подключат 172 опоры наружного освещения с энергосберегающими лампами и 24 камеры видеонаблюдения;
- реконструируют 8 светофоров;
- все старые деревья и кустарники сохранят. Дополнительно высадят 70 новых деревьев-крупномеров – липы, клены, рябины, декоративные яблони, и более 1300 кустов. Зелень укроет тротуары от проезжей части и превратит их в комфортную пешеходную зону.
Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.
На время благоустройства:
- ограничили проезд машин на крайних полосах с каждой стороны улицы;
- для пешеходов открыли безопасные проходы;
- вдоль дороги поставили временные дорожные знаки, ограждения с сигнальными огнями и информационные щиты.
Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.
Основные работы на Красной Пресне и Звенигородском шоссе планируют завершить до конца лета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В "Зарядье" начали продавать кактусы и кофейные деревья
В парке представили новую ботаническую коллекцию Флорариума и садовый маркет (подробности)