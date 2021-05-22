В Москве тренер по фигурному катанию пальнул в лоб подруге из стартового пистолета

Тренер выстрелил в голову девушке из стартового пистолета. Фото: Shutterstock

Заявлять в полицию на своего друга, 42-летнего тренера по фигурному катанию Дениса Егорова, жительница Москвы не стала. Обо всем, что случилось, стало известно лишь от медиков, к которым дама попала с ранением в голову. А случилось все вечером пятницу, 21 мая 2021, во дворе одной из многоэтажек в Тимирязевском районе Москвы. В тот день в гости к Егорову пришли две подруги. После домашних посиделок Егоров решил проводить женщин до метро и прихватил с собой новенький стартовый пистолет. Им он решил похвастаться, причем выбрал весьма странный способ.

По словам пострадавшей, сначала он приставил пистолет ко лбу ее подруги, а потом проделал тоже самое с ней и нажал на курок. После выстрела со лба женщины потекла кровь, позже она обратилась за медицинской помощью.

- Все участники данного происшествия установлены и опрошены. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили «КП» в главке столичного МВД.

Сам Егоров в своих показаниях назвал все случившееся неудачной шуткой. По его словам, он якобы был уверен, что пистолет не заряжен. Само происшествие сняла камера видеонаблюдения, установленная на подъезде многоэтажки. Судя по кадрам, Егоров не врет, даже после выстрела все участники истории продолжили хохотать и веселиться.

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