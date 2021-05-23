В Московском ТЦ из-за замыкания электропроводки чуть не сгорела детская игровая комната

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших

В двенадцатом часу дня воскресенья, 23 мая, пожарная сигнализация сработала в Торговом центре "Авентура", что в микрорайоне Северное Чертаново. Не дожидаясь пожарных, администрация вывела на улицу всех сотрудников и посетителей. Всего, по разным данным, были эвакуированы около трехсот человек. В том числе дети, которые находились игровой комнате на втором этаже. Именно тут и произошло ЧП.

- Было зафиксировано замыкание электропроводки. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас в торговом центре работают экстренные службы, которым предстоит установить причины случившегося. Ожидается, что комплекс возобновит работу уже в ближайшие часы.