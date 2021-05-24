Как живет последний салон проката DVD-дисков в Москве

Владелец дископроката (на втором плане) и клиент в поиске допотопных сериалов. Ностальгия заела... Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

РОДОМ ИЗ НУЛЕВЫХ

Компакт, лазерный диск, болванка или просто сиди и дивиди. Давно ли от этих слов веяло техническим прогрессом?

Куда, куда вы удалились, благословенные нулевые с салонами видеопроката на каждом углу? Не так ли и мы, первое поколение новой России, уступаем дорогу племени еще более младому...

Но довольно! А то куда еще унесли бы меня мысли, после того как на антресолях я обнаружила запылившуюся коллекцию романтических комедий на устаревших теперь носителях.

Жалко выкидывать-то!

А вдруг где-то в Москве еще есть заповедник киноманов старой закваски, куда все это можно сдать. Я решила поискать.

И, как ни странно, нашла.

Правда, попытки решить вопрос нахрапом, то есть просто загуглить CD- и DVD-прокат в столице, провалились.

Нет, объявления такие есть. Но в реальности все некогда популярные пункты проката давно «переехали» в виртуальный формат интернет-магазинов, включая некогда вездесущий «Союз». Причем сайты у них у всех реликтовые, не обновлялись, наверное, лет пятнадцать - примерно с тех времен, когда болванки проиграли в «войне форматов».

ОХОТНИК ЗА «МОРСКИМИ ДЬЯВОЛАМИ»

Обзвонив несколько интернет-магазинов, я таки получила наводку на настоящий салон проката DVD, куда, как в старые добрые времена, можно прийти и выбрать фильм собственноручно. «Последний такой в Москве», - рекомендовали мне. И находится он - ну конечно! - на Савеловском рынке, где, как в той Греции, есть все.

Последний видеопрокат столицы ютится в помещении три на три метра, зато полностью заставленном прилавками с несметными сотнями фильмов, альбомов и всего на свете, что можно записать на болванку. Из-за дефицита площади часть ассортимента выставлена в потрепанных картонных коробках - они повсюду, друг на друге, на прилавках и на полу. Блокбастеры удостоены отдельной выкладки.

- DVD меняете? - выдыхаю с надеждой.

Хозяин точки и продавец по совместительству обозначает условия: 10 старых дисков меняют на 2 - 3 новых.

- Но диски, - говорит, - сейчас стоят 100 рублей за штуку - сущие копейки. Поэтому обмен у нас не развит. Людям легче купить, - объясняет он.

- Это все лицензионное?

- Конечно, нет, - удивляется моей наивности видеопрокатчик. - Но запись будет качественная. Лицензионные DVD сейчас уже никто не выпускает.

В этот момент в узенький проход между витринами протискивается трогательный дедушка с охапкой дисков.

- Здравствуй, Вов, мои готовы? Новые?

- Готовы! Еще есть пятые «Морские дьяволы», «Смерч-3», «Топор-2».

- Это смотрел. А ты же обещал мне «Агента национальной безопасности», третий и четвертый сезоны. Они почем?

Я с интересом изучаю поклонника российского сериального творчества.

Со спины и не скажешь, что он глубокий пенсионер. Одет в кроссовки, джинсы, бейсболку и куртку-бомбер. Единственная примета почтенного возраста - советская авоська, куда он бережно складывает свои диски-новинки.

А до видеопрокатов были видеосалоны, где можно было посмотреть кассовые голливудские фильмы. И какие! Вот справа на фото - как раз афиша. Вспомним детство золотое! Фото: grandhistory.ru

КОМУ МОЛОДОГО АНТОНОВА?

Оглядываюсь. А тут еще и оригинальные грампластинки «Мелодии», которые выпускали лет 50 назад.

С обложек смотрят с трудом узнаваемые Ротару, Розенбаум, Игорь Николаев, Антонов в молодости… и почему-то Стас Михайлов.

- Пластинки и сейчас выпускаются, - продавец угадывает мой вопрос, что в этой компании делает артист из XXI века. - И да, берут. Всё берут!

Кажется, хозяин бизнеса начинает потихоньку закипать от моих расспросов. Он словно стесняется своей работы или не желает признавать того факта, что через пару лет (а может, и раньше) последние клиенты разбегутся и его товары вообще никому не будут нужны. Главный и беспощадный конкурент - интернет не оставляет ему шансов на долгое процветание.

- А почему вы в интернете все это не найдете? - шепотом спрашиваю меломана, выбирающего диски с концертами любимых исполнителей.

Я почему-то уверена, что слово «интернет» здесь под запретом, вроде ругательного или даже оскорбительного.

- Так там еще поди найди что-нибудь стоящее! - жизнерадостно отвечает мужчина. - А если просить спецов что-нибудь скачать, то они еще больше возьмут, чем здесь. 300 рублей за концерт, прикинь!

Тем временем клиенты все прибывали.

Скоро у кассы скопилась приличная даже по меркам «Макдоналдса» очередь. Кто-то покупал для папы новые русские сериалы, кому-то позарез были нужны старые фильмы с Сильвестром Сталлоне, третий брал коллекционный советский винил.

Не так мало, оказывается, фанатов ушедшей эпохи в нашем городе.

В общем, передумала я отдавать свои DVD-диски.

Лучше протру тряпочкой старый проигрыватель.

Будет чем заняться летними вечерами.

Комментарий

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, знаменитый переводчик фильмов:

Нынешнее кино пересматривать не хочется

- Пока не было массового интернета с хорошей скоростью, салоны видеопроката были очень востребованы среди населения. А теперь для кого они? Коллекционерам фильмов достаточно купить пару емких винчестеров (внешних дисков) вместо трех шкафов с DVD. Правда, хороший и скоростной интернет есть еще не по всей России и в совсем глухой провинции все еще встречаются и салоны проката, и пункты обмена дисков. Хотя цифровой прогресс до всех доберется.

Интернет погубил еще одну отрасль, не совсем легальную, - видеопиратство. На заре эпохи DVD лицензионный диск стоил 900 рублей, а зарплата у меня в милиции тогда была 1000 рублей в месяц. Разумеется, ни один нормальный человек лицензионные диски не покупал, а брали только ворованные, за 30 рублей штука. Тогда запись фильмов в кинотеатре и тиражирование их на болванках было хорошим бизнесом.

Ну и наконец, для того чтобы купить фильм на физическом носителе, нужно быть уверенным, что ты его захочешь пересматривать. А сегодня многие фильмы даже на один просмотр не тянут, не то что на несколько.

А что касается авторских переводов, то этот бизнес продолжает процветать. Теперь в онлайн-кинотеатрах. И я по-прежнему зарабатываю на этом серьезные деньги.