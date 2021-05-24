Новые мини-площади около метро и МЦД в Москве: Зебра с подсветкой, живая изгородь и прогулки

В районе "Бутырской" линии метро уже началось комплексное благоустройство на Огородном проезде
В этом году благоустройство проведут не только на центральных улицах и в парках столицы, но и около 13 станций метро, а также МЦД. Все обновят к сентябрю этого года.
«Везде создается максимально комфортная среда для пешеходов и пассажиров общественного транспорта, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Около этих станций обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. По проекту планируется масштабное озеленение - высадка деревьев и кустарников, газонов. На маршрутах к метро поставят лавочки разного дизайна».
В Комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что изменится на подступах к подземке.
ГОРА, ТРАВА И КАМНИ
В районе этой станции Люблинско-Дмитровской линии метро уже началось комплексное благоустройство на Огородном проезде. Порядок наведут также на соседнем с ним тротуаре, который идет от станции метро «Фонвизинская» к подземному переходу на улицу Академика Королёва под путями Октябрьской железной дороги. Обновленный проезд станет аллеей для прогулок и отдыха.
Что сделают:
- отремонтируют тротуары и асфальтобетонное покрытие проезжей части, сохранив количество полос движения;
- спрячут «воздушные» провода в кабельную канализацию;
- на нечетной стороне Огородного проезда проложат велосипедную и прогулочную дорожки. Здесь же появятся небольшие зоны отдыха с лавочками, урнами и цветниками из многолетних растений. Их отделят «живой изгородью»;
- поставят скульптурную композицию «Гора, трава и камни», символизирующую бесконечное движение жизни;
- обустроят новые парковочные места, а также дополнительные наземные пешеходные переходы;
- подключат 178 фонарей. При этом пешеходные переходы украсят контрастным освещением;
- дополнительно высадят более 75 деревьев и почти 250 кустарников;
- приведут в порядок существующие газоны;
- разобьют более 970 квадратных метров цветников.
СПОРТПЛОЩАДКИ СРЕДИ ЦВЕТНИКОВ
Порядок наведут на Очаковском шоссе, Матвеевской улице, в Проектируемом проезде № 3631. Общая площадь благоустройства - 26,3 гектара.
Что сделают:
- проложат новые удобные пешеходные маршруты к будущим станциям - метро «Аминьевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) и МЦД-4 Матвеевская;
- заменят покрытие проезжей части и тротуаров, бордюры;
- поставят 588 опор освещения;
- откроют 16 остановочных павильонов;
- парковки для машин, скамеи ки и урны, а также пять навигационных стел;
- высадят более 200 деревьев, почти 17 тысяч кустарников, около 200 тысяч квадратных метров газона, в том числе примерно 3,6 тысячи квадратных метров цветников;
- обновят восемь детских площадок и откроют одну новую;
- построят два спортивных комплекса для тренировок;
- в зоне выгула собак заменят покрытие и оборудование. Кроме того, появится дополнительная «звериная» площадка.
В районе "Бутырской" линии метро уже началось комплексное благоустройство на Огородном проезде
ВЕЛИКИ, ТАКСИ И ЛИЧНЫЕ АВТО - НА ПАРКОВКУ
На месте этой железнодорожной станции будущего МЦД-4 появится еще один современный городской вокзал. В нем разместятся две пассажирские платформы, подземный кассовый вестибюль, турникеты, лифты и эскалаторы. Одновременно благоустроят все вокруг, а также участок Киевского направления МЖД между МКАД и Очаковским путепроводом.
Что сделают:
- действующий пешеходный переход через пути реконструируют и совместят с кассовым вестибюлем станции, выходами к Проектируемому проезду № 68 и улицам Домостроительной и Матросова;
- старый автомобильный тоннель в Новомещерском проезде сделают пешеходным. Благодаря этому жителям Солнцева станет комфортнее добираться до Мещерского парка. А для машин параллельно старому построят новый тоннельный путепровод;
- ещё два пешеходных перехода через железнодорожные пути появятся в районе Верхнего Терешковского ручья и внутри МКАД - в створе Очаковского путепровода;
- проложат велосипедные дорожки вдоль улицы Матросова, Новомещерского, 1-го Дачно-Мещерского проездов и Проектируемого проезда № 2213;
- откроют станции велопроката и парковки для велосипедов, такси и личных авто рядом с платформой Мещерская;
- построят навесы по принципу «сухие ноги». Под ними в дождь и снег пассажиры смогут с комфортом дойти до автобусных остановок.
У Мещерской благоустроят все вокруг
ВОЗДУШНЫЕ ПРОВОДА СПРЯЧУТ ПОД ЗЕМЛЮ
Рядом со станцией БКЛ обновят участок площадью 3,26 гектара на улице Удальцова от дома 32, корпуса 1 до дома 87.
Что сделают:
- отремонтируют асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуары;
- уберут провода в кабельную канализацию;
- обустроят небольшие пространства для отдыха;
- заменят четыре остановочных павильона и поставят навигационные стелы;
- откроют парковочные места для машин;
- дополнительно проложат три наземных пешеходных перехода;
- вдоль дороги и в прогулочных зонах поставят новые фонари. А на пешеходных переходах появится контрастное освещение;
- высадят более 40 деревьев, 155 кустарников, более 20 тысяч квадратных метров газона, в том числе 375 квадратных метров цветников;
- около памятника двукратному олимпии скому чемпиону Ивану Ярыгину на площади Олимпии скои Деревни высадят цветы. Рядом поставят арт-конструкцию «Птицы» для напоминания о ценности природы в городе.
ЧЕРЕЗ РЕКУ СЕТУНЬ ПЕРЕКИНУТ МОСТ
Вокруг строящейся станции Поклонная будущего МЦД-4 порядок начнут наводить уже в ближайшее время. В 2022 году с новой остановки пассажиры смогут сделать пересадку на соседние станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской и Солнцевской линий метро и «Кутузовская» Филевской линии метро и одноименную Московского центрального кольца.
Что сделают:
- построят пешеходный переход через железнодорожные пути и проспект Генерала Дорохова, с интеграцией прямо в пассажирский зал;
- с южной стороны станции вдоль 2-го Мосфильмовского переулка откроют стоянки такси, парковки и остановки наземки;
- для прохода к станции построят пешеходный мост через реку Сетунь;
- с северной стороны для подъезда машин проложат небольшую улицу с разворотной площадкой и тротуарами для пешеходов;
- около входа на станцию разместят дополнительные стоянки такси и парковки для машин и велосипедов.