Новые мини-площади около метро и МЦД в Москве: Зебра с подсветкой, живая изгородь и прогулки

В районе "Бутырской" линии метро уже началось комплексное благоустройство на Огородном проезде

В этом году благоустройство проведут не только на центральных улицах и в парках столицы, но и около 13 станций метро, а также МЦД. Все обновят к сентябрю этого года.

«Везде создается максимально комфортная среда для пешеходов и пассажиров общественного транспорта, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Около этих станций обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. По проекту планируется масштабное озеленение - высадка деревьев и кустарников, газонов. На маршрутах к метро поставят лавочки разного дизайна».

В Комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что изменится на подступах к подземке.

«БУТЫРСКАЯ»:

ГОРА, ТРАВА И КАМНИ

В районе этой станции Люблинско-Дмитровской линии метро уже началось комплексное благоустройство на Огородном проезде. Порядок наведут также на соседнем с ним тротуаре, который идет от станции метро «Фонвизинская» к подземному переходу на улицу Академика Королёва под путями Октябрьской железной дороги. Обновленный проезд станет аллеей для прогулок и отдыха.

Что сделают:

- отремонтируют тротуары и асфальтобетонное покрытие проезжей части, сохранив количество полос движения;

- спрячут «воздушные» провода в кабельную канализацию;

- на нечетной стороне Огородного проезда проложат велосипедную и прогулочную дорожки. Здесь же появятся небольшие зоны отдыха с лавочками, урнами и цветниками из многолетних растений. Их отделят «живой изгородью»;

- поставят скульптурную композицию «Гора, трава и камни», символизирующую бесконечное движение жизни;

- обустроят новые парковочные места, а также дополнительные наземные пешеходные переходы;

- подключат 178 фонарей. При этом пешеходные переходы украсят контрастным освещением;

- дополнительно высадят более 75 деревьев и почти 250 кустарников;

- приведут в порядок существующие газоны;

- разобьют более 970 квадратных метров цветников.

«АМИНЬЕВСКАЯ»:

СПОРТПЛОЩАДКИ СРЕДИ ЦВЕТНИКОВ

Порядок наведут на Очаковском шоссе, Матвеевской улице, в Проектируемом проезде № 3631. Общая площадь благоустройства - 26,3 гектара.

Что сделают:

- проложат новые удобные пешеходные маршруты к будущим станциям - метро «Аминьевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) и МЦД-4 Матвеевская;

- заменят покрытие проезжей части и тротуаров, бордюры;

- поставят 588 опор освещения;

- откроют 16 остановочных павильонов;

- парковки для машин, скамеи ки и урны, а также пять навигационных стел;

- высадят более 200 деревьев, почти 17 тысяч кустарников, около 200 тысяч квадратных метров газона, в том числе примерно 3,6 тысячи квадратных метров цветников;

- обновят восемь детских площадок и откроют одну новую;

- построят два спортивных комплекса для тренировок;

- в зоне выгула собак заменят покрытие и оборудование. Кроме того, появится дополнительная «звериная» площадка.

В районе "Бутырской" линии метро уже началось комплексное благоустройство на Огородном проезде

МЕЩЕРСКАЯ:

ВЕЛИКИ, ТАКСИ И ЛИЧНЫЕ АВТО - НА ПАРКОВКУ

На месте этой железнодорожной станции будущего МЦД-4 появится еще один современный городской вокзал. В нем разместятся две пассажирские платформы, подземный кассовый вестибюль, турникеты, лифты и эскалаторы. Одновременно благоустроят все вокруг, а также участок Киевского направления МЖД между МКАД и Очаковским путепроводом.

Что сделают:

- действующий пешеходный переход через пути реконструируют и совместят с кассовым вестибюлем станции, выходами к Проектируемому проезду № 68 и улицам Домостроительной и Матросова;

- старый автомобильный тоннель в Новомещерском проезде сделают пешеходным. Благодаря этому жителям Солнцева станет комфортнее добираться до Мещерского парка. А для машин параллельно старому построят новый тоннельный путепровод;

- ещё два пешеходных перехода через железнодорожные пути появятся в районе Верхнего Терешковского ручья и внутри МКАД - в створе Очаковского путепровода;

- проложат велосипедные дорожки вдоль улицы Матросова, Новомещерского, 1-го Дачно-Мещерского проездов и Проектируемого проезда № 2213;

- откроют станции велопроката и парковки для велосипедов, такси и личных авто рядом с платформой Мещерская;

- построят навесы по принципу «сухие ноги». Под ними в дождь и снег пассажиры смогут с комфортом дойти до автобусных остановок.

У Мещерской благоустроят все вокруг

«МИЧУРИНСКИЙ ПРОСПЕКТ»:

ВОЗДУШНЫЕ ПРОВОДА СПРЯЧУТ ПОД ЗЕМЛЮ

Рядом со станцией БКЛ обновят участок площадью 3,26 гектара на улице Удальцова от дома 32, корпуса 1 до дома 87.

Что сделают:

- отремонтируют асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуары;

- уберут провода в кабельную канализацию;

- обустроят небольшие пространства для отдыха;

- заменят четыре остановочных павильона и поставят навигационные стелы;

- откроют парковочные места для машин;

- дополнительно проложат три наземных пешеходных перехода;

- вдоль дороги и в прогулочных зонах поставят новые фонари. А на пешеходных переходах появится контрастное освещение;

- высадят более 40 деревьев, 155 кустарников, более 20 тысяч квадратных метров газона, в том числе 375 квадратных метров цветников;

- около памятника двукратному олимпии скому чемпиону Ивану Ярыгину на площади Олимпии скои Деревни высадят цветы. Рядом поставят арт-конструкцию «Птицы» для напоминания о ценности природы в городе.

ПОКЛОННАЯ:

ЧЕРЕЗ РЕКУ СЕТУНЬ ПЕРЕКИНУТ МОСТ

Вокруг строящейся станции Поклонная будущего МЦД-4 порядок начнут наводить уже в ближайшее время. В 2022 году с новой остановки пассажиры смогут сделать пересадку на соседние станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской и Солнцевской линий метро и «Кутузовская» Филевской линии метро и одноименную Московского центрального кольца.

Что сделают:

- построят пешеходный переход через железнодорожные пути и проспект Генерала Дорохова, с интеграцией прямо в пассажирский зал;

- с южной стороны станции вдоль 2-го Мосфильмовского переулка откроют стоянки такси, парковки и остановки наземки;

- для прохода к станции построят пешеходный мост через реку Сетунь;

- с северной стороны для подъезда машин проложат небольшую улицу с разворотной площадкой и тротуарами для пешеходов;

- около входа на станцию разместят дополнительные стоянки такси и парковки для машин и велосипедов.