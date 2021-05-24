В столичных МФЦ стало больше бесплатных консультаций по видеосвязи

У специалистов МФЦ можно спросить более чем о 200 услугах, доступных в центрах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичи уже привыкли обращаться за онлайн-консультацией в центры госуслуг «Мои документы». Напомним, такая услуга появилась в феврале этого года. Все бесплатно по предварительной записи (как ее оформить - см. ниже). До сих пор можно было, не выходя из дома, уточнить правила оформления, например, соцкарты или детских пособий. Теперь список тем для видеоконсультаций расширили. У специалистов МФЦ можно спросить более чем о 200 услугах, доступных в центрах. Среди новых тем:

- регистрация недвижимости;

- оформление паспорта гражданина РФ или загранпаспорта сроком на пять и 10 лет;

- получение парковочного разрешения;

- предоставление доступа к личному кабинету на портале mos.ru;

- приватизация жилья и другие полезные услуги (подробнее - на mos.ru).

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

1. На портале mos.ru зайти в раздел «Услуги» и выбрать кнопку «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ».

2. Выбрать услугу «Видеоконсультация в центрах госуслуг по вопросу предоставления отдельных мер социальной поддержки».

3. Выбрать в появившемся на экране календаре удобные дату и время для видеоконференции. Специалисты работают ежедневно с 9.00 до 20.00. Один сеанс длится не более 20 минут.

4. После бронирования даты и времени онлайн-встречи нужно указать адрес своей электронной почты. На нее пришлют ссылку с приглашением на видеоконсультацию. Кроме того, нужно выбрать интересующий вопрос из предложенного списка. Здесь же можно кратко написать о возникшей проблеме, чтобы сотрудник МФЦ заранее подготовился к приему.

ВНИМАНИЕ!

Консультанты центров «Мои документы» дают только справочную информацию. Чтобы подать документы на получение нужной услуги, необходимо обратиться в ближайший МФЦ лично или через электронные сервисы на портале mos.ru.

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